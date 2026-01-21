Lollipop Star: Αμόκ παραγγελιών για τo γλειφιτζούρι που παίζει μουσική μέσα στο κεφάλι μας

«Το βουητό στα αυτιά μου συνεχίζεται μέρα και νύχτα αδιάκοπα. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι η ζωή μου είναι άθλια. Τα τελευταία δύο χρόνια αποφεύγω κάθε κοινωνική επαφή, γιατί μου είναι αδύνατο να πω στους ανθρώπους “είμαι κουφός”. Αν το επάγγελμά μου ήταν άλλο, δεν θα είχε τόσο μεγάλη σημασία, αλλά στο επάγγελμά μου είναι τρομερό πράγμα», έγραφε το 1800 στο στενό φίλο και γιατρό του, Φραντς Γκέρχαρντ Βέγκελερ, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες όλων των εποχών.

Στις επιστολές του, περιέγραφε την προοδευτική απώλεια της ακοής του, κάνοντας λόγο για βουητό -εμβοές-, αδυναμία να ακούσει τις υψηλές νότες ή ακόμα και λέξεις. Βίωνε κοινωνική απομόνωση, δίνοντας μάχη με τον εαυτό του αφού προσπαθούσε να μην αποκαλύψει το μυστικό του. Η ιδέα και μόνο ότι ένας μουσικός δεν ακούει, φάνταζε καταστροφικό στα… αυτιά του. Η σταδιακή απώλεια ακοής ξεκίνησε στα 28 του χρόνια και μετέπειτα στη ζωή του οδηγήθηκε σε πλήρη κώφωση, με αποτέλεσμα μερικά από τα αριστουργήματά του, όπως η 9η Συμφωνία, να τα δημιουργεί όντας κωφός. Ο Μπετόβεν «άκουγε» τον εαυτό του να παίζει πιάνο μέσα από τις δονήσεις της μουσικής. Σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολουθούσε, δάγκωνε μια μεταλλική ράβδο που ήταν προσαρτημένη στην ηχητική πλάκα του πιάνου. Με αυτόν τον τρόπο οι νότες «ταξίδευαν» μέσω της γνάθου του και του κρανίου και έτσι αισθανόταν τη μουσική.

Γλυκό μετά μουσικής

Ανάλογη είναι η τεχνική που ακολούθησε η αμερικανική εταιρία Lavatech brands για την ανάπτυξη ενός γλειφιτζουριού που δεν είναι μόνο γλυκό, αλλά με μια δαγκωνιά μπορεί να μετατραπεί σε… ηχείο. Η εταιρία σκέφτηκε την ιδέα για το γλειφιτζούρι με στόχο να συνδυάσει τη γεύση με τον ήχο. Το Lollipop star pop που παρουσιάστηκε στην έκθεση CES 2026 στο Λας Βέγκας, χρησιμοποιεί τεχνολογία οστικής αγωγιμότητας για να μεταδίδει μουσική μέσω των δοντιών και της γνάθου. Η χρήση του είναι εξαιρετικά απλή: Αρκεί να το δαγκώσετε για να «βυθιστεί» το κεφάλι σας σε μελωδίες και ρυθμό.

Σύμφωνα με την Lava Brand Inc. κάθε Lollipop Star «έχει τον δικό του ρυθμό, γεύση και ατμόσφαιρα». Οι καλλιτέχνες Ice Spice, Akon και Armani White δάνεισαν τις φωνές τους και μερικά από τα κομμάτια τους στα γλειφιτζούρια. Έτσι, εκείνο με γεύση ροδάκινο «τραγουδά» κομμάτι της Ice Spice, εκείνο με γεύση βατόμουρου κομμάτι του Akon και το τρίτο με γεύση λάιμ κομμάτι του Armani White.

Το σύστημα του Lollipop Star, το οποίο παρασκευάζεται στην Κίνα, βρίσκεται κρυμμένο στο μπαστουνάκι του και αναμένεται να κυκλοφορήσει το ερχόμενο διάστημα έναντι περίπου 8 ευρώ. Προς το παρόν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρίας, Σεν Κάι, προς το παρόν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μπει στη λίστα αναμονής για τα πρώτα διαθέσιμα γλειφιτζούρια.

Πώς λειτουργεί το Lollipop Star

Οπτικά μοιάζει με κλασικό γλειφιτζούρι που λαχταρούν τα παιδιά. Στην πραγματικότητα, όμως, στη μία άκρη του βρίσκεται μια στρογγυλή «μονάδα» δόνησης με ένα κουμπί, που ενεργοποιείται μόλις ο χρήστης το δαγκώσει ελαφρά. Οι δονήσεις περνούν μέσα από τη γνάθο στο έσω ους, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ακοή και την ισορροπία, όπου γίνονται αντιληπτές ως μουσική. Με την οστική αγωγιμότητα ο άνθρωπος είναι ικανός να αντιληφθεί το ηχητικό περιεχόμενο ακόμη και αν ο ακουστικός πόρος είναι φραγμένος.

Πρόκειται για έναν εντελώς νέο τρόπο να ακούμε -και να γευόμαστε- μουσική, με τους επισκέπτες της έκθεσης που το δοκίμασαν να κάνουν λόγο για παράξενη, σχεδόν σουρεαλιστική εμπειρία. Το Lollipop Star παρουσιάστηκε και στην επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή The Tonight Show με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον, ο οποίος δοκίμασε το γλειφιτζούρι και εξεπλάγη όταν άκουσε το ρυθμό με μια μόνο δαγκωνιά. Αυτό δεν είναι το μοναδικό προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς υπάρχουν ήδη το Lollitune και το TastySounds. Ωστόσο, είναι το πρώτο που συνεργάζεται με mainstream καλλιτέχνες για την επιλογή τραγουδιών.

