Πυροσβέστες στη νότια Ισπανία διάσωσαν τον Μπόρο, έναν σκύλο που αγνοείτο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία και τον έδωσαν πίσω στους ιδιοκτήτες του.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων είναι μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, όπου τραυματίστηκαν επίσης περισσότεροι από 120 άνθρωποι. Οι ερευνητές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Μπόρο, μια διασταύρωση ράτσας σνάουτσερ και σκύλου νερού, επέβαινε σε ένα από τα τρένα μαζί με την ιδιοκτήτριά του Άνα Γκαρθία Αράντα και την έγκυο αδελφή της, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με τη δεύτερη γυναίκα να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγγενείς είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να βρεθεί o σκύλος

«Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για (την αδελφή μου), τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο», είπε η Γκαρθία Αράντα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν σε ισπανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει αρχικά το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας χθες, όμως ο σκύλος τράπηκε σε φυγή όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Πυροσβέστες τον έπιασαν το επόμενο πρωί.

When the train accident happened in Spain, this little dog named Boro escaped from it because he was scared.



His owner, who is 5 months pregnant and fighting for her life in the ICU, did her best to protect him from the impact.



Her sister, also a victim, asked to help her find… pic.twitter.com/wcQ2BEn0T2 January 22, 2026

«Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του», ανέφερε σε δημοσιογράφους ένας από τους πυροσβέστες.

Έκτοτε, ο σκύλος επανασυνδέθηκε με τους συγγενείς.

«Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο», υπογράμμισε ένας εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας.

iefimerida.gr