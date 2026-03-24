O Antony ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για ένα υπέροχο νεαρό αρσενικό σκυλάκι, περίπου ενός έτους, που ψάχνει το παντοτινό του σπίτι.

Είναι γεμάτος ζωή, πάντα χαρούμενος και φέρνει θετική ενέργεια όπου κι αν βρίσκεται.

Τα πάει πολύ καλά με τους ανθρώπους και είναι φιλικός με άλλα σκυλιά, κάτι που τον κάνει ιδανικό σύντροφο για οικογένεια ή για όποιον αναζητά έναν δραστήριο και κοινωνικό σκύλο.

Ο Antony λατρεύει τις βόλτες και το παιχνίδι!

Αν ψάχνετε έναν πιστό, χαρούμενο και ενεργητικό φίλο, ο Antony ίσως είναι η τέλεια επιλογή για εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.