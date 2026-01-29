Η κινεζική εταιρεία ανθρωποειδούς ρομποτικής Engine AI αποκάλυψε τα σχέδιά της για την αποστολή ανθρωποειδούς ρομπότ στο διάστημα, με φιλοδοξία να δημιουργήσει τον πρώτο ρομποτικό αστροναύτη παγκοσμίως, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη διαστημική εξερεύνηση.

Η εταιρεία, με έδρα το Σεντζέν, γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με την Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology, εταιρεία εμπορικών διαστημικών πτήσεων, για την εκκίνηση του Humanoid Robot Astronaut Exploration Program.

Η πλατφόρμα PM01

Η αποστολή θα βασιστεί στην ανθρωποειδή πλατφόρμα PM01 της Engine AI, ένα σύστημα γενικής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης με υψηλής ακρίβειας αισθητήρες περιβάλλοντος, ταχύτατη κινητική απόκριση και δυνατότητες αυτόνομης λήψης αποφάσεων. Πέρυσι, η Engine AI είχε αναφέρει ότι το PM01 έγινε το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που κατάφερε να στροβιλιστεί, επίτευγμα που παρουσιάστηκε ως ένδειξη προχωρημένου κινητικού ελέγχου.

Οι προκλήσεις του διαστήματος

Σύμφωνα με την Engine AI, η εξερεύνηση του διαστήματος απαιτεί πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε επίγεια εφαρμογή, καθώς προϋποθέτει εξαιρετική σταθερότητα απόδοσης, προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον και υψηλό επίπεδο αυτονομίας. Σε αντίθεση με τις συνθήκες στη Γη, οι διαστημικές αποστολές εκθέτουν τα συστήματα σε κενό, μικροβαρύτητα, ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, πιέζοντας τα ρομποτικά συστήματα πέρα από τα συμβατικά όρια λειτουργίας.

Συνεργασία με την Interstellor

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η εταιρεία δήλωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με την Interstellor, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας του PM01 σε διαστημικά περιβάλλοντα. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην προσαρμοστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα εκτέλεσης αποστολών, με μακροπρόθεσμο στόχο την ανεξάρτητη λειτουργία του PM01 σε σύνθετες διαστημικές εργασίες.

Ο ρόλος των ανθρωποειδών ρομπότ

Η Engine AI εκτιμά ότι ανθρωποειδή ρομπότ όπως το PM01 θα μπορούσαν να υπερβούν τις ανθρώπινες δυνατότητες σε ορισμένες διαστημικές αποστολές, αναλαμβάνοντας επικίνδυνους ρόλους όπως εξωτερική συντήρηση διαστημικών σταθμών, εξερεύνηση επικίνδυνων περιοχών και μακράς διάρκειας παρακολούθηση, δραστηριότητες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινους αστροναύτες. Η ανάπτυξη τέτοιων ρομπότ εκτιμάται ότι θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους για το ανθρώπινο πλήρωμα.

Οι διαστημικές φιλοδοξίες

Το PM01 είναι ένα συμπαγές ανθρωποειδές ρομπότ, σχεδιασμένο για ερευνητές που επιδιώκουν τον συνδυασμό ανθρώπινων κινήσεων με προηγμένη ρομποτική νοημοσύνη. Διαθέτει διαδραστική κεντρική οθόνη, βιομιμητική δομή, μέση που περιστρέφεται έως 320 μοίρες και εξωσκελετό από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου. Σε σύγκριση με το πλήρους μεγέθους ανθρωποειδές SE01, το PM01 είναι μικρότερο και ελαφρύτερο, με ύψος 1,38 μέτρα και βάρος περίπου 40 κιλά.

Παράλληλα, η Interstellor προωθεί τις δικές της διαστημικές φιλοδοξίες. Στις 22 Ιανουαρίου, η εταιρεία παρουσίασε το σχέδιο για εμπορικές επανδρωμένες πτήσεις και διαστημικό τουρισμό, αναφέροντας ότι το όχημα CYZ1 θα μπορούσε να εκτοξευθεί το 2028, προσφέροντας σύντομη εμπειρία μηδενικής βαρύτητας σε ύψος 100 χιλιομέτρων.

protothema.gr