Ως πράξη εξαιρετικού θάρρους χαρακτηρίζουν οι διασώστες την προσπάθεια ενός εφήβου στην Αυστραλία, ο οποίος κολύμπησε για περίπου τέσσερις ώρες σε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, προκειμένου να σώσει τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια του, όταν ισχυροί άνεμοι τους παρέσυραν ανοιχτά στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Quindalup, περίπου 250 χιλιόμετρα νότια του Περθ στη δυτική Αυστραλία, όταν η οικογένεια έκανε βόλτες με καγιάκ και σανίδες κωπηλασίας στον κόλπο Geographe. Οι άνεμοι ενισχύθηκαν αιφνιδιαστικά, παρασύροντας τα σκάφη όλο και πιο μακριά από την ακτή.

Ο έφηβος κολύμπησε τέσσερα χιλιόμετρα για να ζητήσει βοήθεια

Ο 13χρονος έφηβος επιχείρησε αρχικά να επιστρέψει στην ακτή με το καγιάκ, όμως αυτό άρχισε να μπάζει νερά. Τότε πήδηξε στη θάλασσα και ξεκίνησε να κολυμπά προς τη στεριά, διανύοντας συνολικά περίπου τέσσερα χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του ίδιου, κολύμπησε τα πρώτα δύο χιλιόμετρα φορώντας σωσίβιο, πριν αποφασίσει να το αφαιρέσει για να συνεχίσει πιο γρήγορα το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. «Έλεγα συνέχεια “όχι σήμερα, όχι σήμερα”» και άλλαζα στυλ – πρόσθιο, ελεύθερο, ανάσκελα», δήλωσε ο έφηβος στο Sky News. Όταν έφτασε στην ακτή, κατέρρευσε από την εξάντληση και στη συνέχεια έτρεξε ακόμη δύο χιλιόμετρα για να βρει τηλέφωνο και να σημάνει συναγερμό.

Οι αγνοούμενοι εντοπίστηκαν 14 χιλιόμετρα από την ακτή

Αμέσως κινητοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή του λιμενικού της Δυτικής Αυστραλίας, εθελοντών διασωστών και ελικοπτέρου. Η μητέρα της οικογένειας, 47 ετών, μαζί με τον 12χρονο γιο και την 8χρονη κόρη της, εντοπίστηκαν περίπου στις 20:30, γαντζωμένοι από μια σανίδα κωπηλασίας σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από την ακτή.

Οι διασώστες τους περισυνέλεξαν μέσα σε μία ώρα και τους μετέφεραν με ασφάλεια στη στεριά. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα προσπαθούσε για ώρες να κρατήσει τα παιδιά της στην επιφάνεια, ενώ όλοι φορούσαν σωσίβια – στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την επιβίωσή τους.

«Η αποφασιστικότητά του έσωσε ζωές»

Ο επικεφαλής της Naturaliste Volunteer Marine Rescue, Πολ Μπρέσλαντ, χαρακτήρισε τις προσπάθειες του 13χρονου εφήβου «υπεράνθρωπες», επισημαίνοντας ότι πάλεψε επί ώρες με δυνατά κύματα και ενώ σκοτείνιαζε.

Παράλληλα, η αστυνομία εξήρε την ψυχραιμία του 13χρονου, καθώς έδωσε ακριβείς περιγραφές για τα χρώματα των καγιάκ και των σανίδων κωπηλασίας διευκολύνοντας τον εντοπισμό της οικογένειας.

iefimerida.gr