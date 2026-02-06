Ο κόσμος του μπάσκετ παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον την εντυπωσιακή εξέλιξη του Τζέρεμι Γκοϊέ, ενός 15χρονου αθλητή από τον Καναδά, ο οποίος ξεχωρίζει όχι μόνο λόγω του εξωπραγματικού ύψους του, που φτάνει τα 2,31 μέτρα, αλλά και χάρη στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που σπανίζουν σε παίκτες αντίστοιχου αναστήματος.

Εμφάνιση που «ζαλίζει»

Στην τελευταία του αναμέτρηση με την ομάδα Nobel Elite, ο Γκοϊέ πραγματοποίησε μια εμφάνιση που θα ζήλευαν επαγγελματίες παίκτες. Κόντρα στην LaSalle, ο νεαρός σέντερ σταμάτησε στους 46 πόντους, έχοντας το εντυπωσιακό 23 στα 32 σουτ εντός πεδιάς. Μάζεψε 19 ριμπάουντ, κυριαρχώντας απόλυτα κάτω από τα καλάθια ενώ μοίρασε 5 τάπες, στήνοντας έναν ανυπέρβλητο τοίχο στην άμυνα.

Η μοναξιά ενός «κολοσσού»

Παρά τη δόξα που του προσφέρει το μπάσκετ, ο Γκοϊέ παραμένει ένας έφηβος που προσπαθεί να διαχειριστεί την ιδιαιτερότητά του. «Κάθε φορά που πηγαίνω κάπου, όλοι με κοιτάζουν», εξομολογείται ο ίδιος. «Μερικές φορές θα ήθελα να εξαφανιστώ ή εύχομαι να ήμουν 1,80μ., αλλά προτιμώ το τωρινό μου ύψος για να μπορώ να παίζω μπάσκετ».

Η εξέλιξη ενός φαινομένου

Η ανάπτυξη του Τζέρεμι Γκοϊέ ήταν ραγδαία από την πρώτη στιγμή. Σε ηλικία 2 ετών είχε ήδη ύψος 1,20μ., στα 9 του χρόνια έφτασε το 1,70μ. και στα 13 του είχε ξεπεράσει τα 2,21μ., για να φτάσει σήμερα στα 2,31μ..

Το παράδοξο είναι πως οι γονείς του έχουν κανονικό ύψος (1,83μ. ο πατέρας και 1,70μ. η μητέρα), αν και υπάρχουν αναφορές για ψηλούς προγόνους στην οικογένεια, όπως ένας παππούς στα 1,96μ.. Ο Γκοϊέ είναι ήδη διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες του Καναδά και πολλοί θεωρούν πως το μέλλον του στο ΝΒΑ είναι ήδη προδιαγεγραμμένο.

🇨🇦 Jeremy Gohier (7’6 C | 2010) had himself a game yesterday for Nobel Elite in the matchup vs Lasalle (QC)



46 points

19 boards

5 blocks

23-32 FG

32 minutes



Impressed by his fluidity at his freakish height, moving way better than Edey and Rioux did at 15 years old pic.twitter.com/394tjtcIcH — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) February 5, 2026

