Μια νέα συζήτηση για τα ολοένα και πιο δυσδιάκριτα όρια μεταξύ Τεχνητής Νοημοσύνης και πραγματικότητας πυροδοτεί ένα viral βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ, στο οποίο εμφανίζονται ο Brad Pitt και ο Tom Cruise να δίνουν μάχη σε ταράτσα κτηρίου, με σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική υπερπαραγωγή.

Αν και μια «συνάντηση» των δύο σούπερ σταρ θα αποτελούσε αναμφισβήτητα σπουδαίο κινηματογραφικό γεγονός, με την πρώτη -και τελευταία, έως τώρα, συνεργασία τους- να χρονολογείται πίσω στο 1994 και τη «Συνέντευξη με έναν Βρυκόλακα», οι φαν μάλλον θα πρέπει να περιμένουν.

Και αυτό, καθώς η «μονομαχία» των δύο ηθοποιών δεν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας, αλλά μια εντυπωσιακή εξέλιξη στον χώρο της ψυχαγωγίας, που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, αλλά και προβληματισμό για τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ΑΙ.

Το κλιπ με τίτλο «Tom Cruise vs Brad Pitt: AI-Generated Smackdown» έχει αφήσει πολλούς θαυμαστές να αναρωτιούνται για το μέλλον των ηθοποιών, αλλά και της ίδιας της βιομηχανίας του θεάματος. Το συγκεκριμένο κλιπ, που κυκλοφορεί ευρέως στο Διαδίκτυο, μετρώντας ήδη εκατομμύρια views, παρουσιάζει μία σκηνή πάλης μεταξύ των δύο σταρ και μοιάζει με σκηνή από επερχόμενη ταινία δράσης τους.

Στον -επίσης φανταστικό- διάλογό τους, ο Μπραντ Πιτ ακούγεται να λέει στον Τομ Κρουζ: «Σκότωσες τον Τζέφρι Επστάιν, ζώο. Ήταν καλός άνθρωπος», και εκείνος να απαντά: «Ήξερε πολλά για τις επιχειρήσεις μας στη Ρωσία. Έπρεπε να πεθάνει».

Ωστόσο, το υλικό δεν είναι αληθινό. Έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εξαιρετικά υψηλή ποιότητά του έχει πυροδοτήσει εκτεταμένη συζήτηση για την ικανότητα της AI να παράγει πειστικό ψευδές περιεχόμενο, που δύσκολα ξεχωρίζει από την πραγματικότητα -ή, έστω, από την κινηματογραφική φαντασία.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Χ και συνεχίζει να διαδίδεται ταχύτατα, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από θαυμαστές όσο και από επικριτές.

Πολλοί χρήστες εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον της ψυχαγωγίας και τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη διαμόρφωσή της, ενώ άλλοι εμφανίζονται ενθουσιασμένοι για τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για ανερχόμενους δημιουργούς.

Σε σχόλια κάτω από το βίντεο, χρήστες αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Αυτό το AI κλιπ είναι τρελό -τα πρόσωπα είναι απόλυτα ρεαλιστικά, αλλά η χορογραφία της μάχης έχει ακόμη αυτή την απόκοσμη ρομποτική αίσθηση. Είμαστε κυριολεκτικά μήνες μακριά από το να μην μπορούμε να εμπιστευόμαστε κανένα βίντεο που βλέπουμε. Ηθοποιοί και εκλογές τελείωσαν».

Ένας άλλος σχολίασε: «Είμαστε επίσημα στο τελικό στάδιο. Αν δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον Μπραντ Πιτ να ρίχνει μπουνιά, δεν μπορώ να εμπιστευτώ τίποτα». Άλλες αντιδράσεις ήταν πιο σύντομες, όπως «Περίμενε, είναι AI αυτό;», ή πιο ανήσυχες, όπως «Αυτή η νέα τεχνολογία βίντεο είναι πολύ τρομακτική».

Θέση πήρε και ο γνωστός σεναριογράφος των ταινιών «Deadpool» και «Wolverine», Ρετ Ρις, ο οποίος προειδοποίησε χαρακτηριστικά: «Μάλλον τελείωσε για εμάς», επισημαίνοντας ότι σύντομα οποιοσδήποτε διαθέτει το απαραίτητο ταλέντο, θα μπορεί να δημιουργεί ταινίες που θα μοιάζουν με παραγωγές του Χόλιγουντ.

Στη συνέχεια, δε, σχολίασε ότι, αν κάποιος δημιουργός με δεξιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Κρίστοφερ Νόλαν αξιοποιούσε την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι εντυπωσιακά, σε βαθμό που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί.

Η τεχνολογία πίσω από το κλιπ αποτελεί ένδειξη της ραγδαίας προόδου στον τομέα του περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη. Με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων και μοντέλων μηχανικής μάθησης, δημιουργοί μπορούν πλέον να παράγουν εξαιρετικά ρεαλιστικές εικόνες και βίντεο που γίνονται ολοένα δυσκολότερο να διακριθούν από πραγματικά πλάνα.

Αν και αυτή η εξέλιξη ανοίγει νέες δυνατότητες για σκηνοθέτες και καλλιτέχνες, ταυτόχρονα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αυθεντικότητα και την πιθανή κατάχρηση της τεχνολογίας.

