Η 23χρονη Ιρανή που έγινε viral νωρίτερα φέτος ανάβοντας ένα τσιγάρο με μια φωτογραφία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να καίγεται, «επευφημεί» τώρα τον θάνατό του.

Σε μια ανάρτηση στο Χ, η 23χρονη Ιρανή, η οποία είναι γνωστή με το όνομα «Morticia Addams» στο X, μοιράστηκε ένα βίντεο που την έδειχνε να συμμετέχει σε μια συγκέντρωση κατά του ιρανικού καθεστώτος στον Καναδά, όπου ζει τώρα.

«Είπα ότι θα χορεύαμε στον τάφο σου, έτσι δεν είναι;»

Σε άλλη ανάρτηση, φαίνεται να γιορτάζει αυτό που περιέγραψε ως τον «αξιολύπητο θάνατο« του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Παραθέτοντας τα λόγια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε: «Πέθανε σαν ποντίκι».

Ποια είναι η 23χρονη Ιρανή

Η γυναίκα κέρδισε για πρώτη φορά την παγκόσμια προσοχή τον Ιανουάριο, όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που την έδειχνε να βάζει φωτιά σε μια φωτογραφία Α4 του Χαμενεΐ και να τη χρησιμοποιεί για να ανάψει ένα τσιγάρο. Το βίντεο έγινε μια από τις χαρακτηριστικές εικόνες των μεγάλης κλίμακας αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, το βίντεο γυρίστηκε σε εξωτερικό χώρο, σε ένα υποκατάστημα της Canadian Imperial Bank of Commerce που βρίσκεται στο Οντάριο του Καναδά.

Στις 13 Ιανουαρίου, σε συνέντευξή της στο ισπανικό μέσο ενημέρωσης The Objective, ανέφερε ότι είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος των 23 χρόνων της στο Ιράν, αλλά ότι επί του παρόντος ζούσε εξόριστη στον Καναδά. Δήλωσε ότι η οικογένειά της παραμένει στο Ιράν.

Έχει αυτοπροσδιοριστεί ως Ιρανή πρόσφυγας και ανέφερε ότι χρησιμοποιεί ψευδώνυμο για την ασφάλειά της.

