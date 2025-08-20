Είναι ένα γνώριμο συναίσθημα για όλους τους κηδεμόνες σκύλων, ενώ ψάχνουν την καλύτερη τροφή για τον τετράποδο φίλο τους, εκείνος δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στα σκουπίδια του δρόμου. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε;

Η απάντηση βρίσκεται στη φυσική συμπεριφορά του σκύλου. Η αναζήτηση τροφής είναι στο DNA του και γι’ αυτό συχνά προσεγγίζει σακούλες ή κάδους όπου αναγνωρίζει οικείες και λαχταριστές μυρωδιές. Για εκείνον, τα αποφάγια αποτελούν έναν εύκολο «θησαυρό».

Ωστόσο, τα απορρίμματα κρύβουν σοβαρούς κινδύνους: χαλασμένα τρόφιμα, κόκκαλα που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή τραυματισμούς, αλλά και ουσίες τοξικές για τους σκύλους, όπως η σοκολάτα και η ζάχαρη. Οι συνέπειες μπορεί να είναι από στομαχικές διαταραχές μέχρι και λήθαργος, γι’ αυτό κάθε υποψία κατανάλωσης επικίνδυνων τροφών πρέπει να οδηγεί σε άμεση επικοινωνία με τον κτηνίατρο.

Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς, βρίσκεται στη θετική εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην εντολή “Άστο”. Με αυτήν, ο σκύλος μαθαίνει να αφήνει οτιδήποτε κρατά ή βρίσκει – από τρόφιμα μέχρι αντικείμενα. Η διαδικασία απαιτεί υπομονή και συνέπεια, με επιβράβευση μέσω λιχουδιάς ή αγαπημένου παιχνιδιού.

Για να μάθει ο σκύλος την εντολή:

Ξεκινήστε την εκπαίδευση στο σπίτι, με λιχουδιές στα χέρια σας.

Κάθε φορά που απομακρύνεται από αυτό που του δείχνετε και ακούει “Άστο”, ανταμείψτε τον.

Προχωρήστε σταδιακά στην εκπαίδευση στον δρόμο, όπου οι πειρασμοί είναι περισσότεροι.

Η εκμάθηση αυτής της εντολής προστατεύει τον σκύλο από σοβαρούς κινδύνους υγείας, κάνει τις βόλτες πιο ευχάριστες και βελτιώνει τη συνολική διαχείριση της συμπεριφοράς του.