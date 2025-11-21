Οι σκύλοι συχνά στρέφουν το βλέμμα τους στην τηλεόραση, όμως η σχέση τους με την εικόνα και τον ήχο της εξαρτάται έντονα από τον χαρακτήρα τους. Άλλοι μένουν ακίνητοι και παρατηρούν, άλλοι αντιδρούν σε θορύβους ή κινήσεις στην οθόνη, ενώ κάποιοι κουράζονται γρήγορα και απομακρύνονται. Η τηλεόραση μπορεί να λειτουργήσει είτε ως νοητική διέγερση είτε ως πηγή στρες, ανάλογα με το κάθε ζώο.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Όμπερν στην Αλαμπάμα έδειξε ότι οι σκύλοι δεν παρακολουθούν τυχαία τηλεόραση. Οι ενθουσιώδεις σκύλοι έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για κινούμενα αντικείμενα — όπως μπάλες τένις — ενώ οι αγχώδεις αντιδρούσαν πιο συχνά σε ήχους όπως κουδούνια ή μηχανές, δείχνοντας αυξημένη ευαισθησία.

Για την έρευνα συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 453 κηδεμόνες, οι οποίοι κατέγραψαν τις αντιδράσεις των σκύλων τους. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μια νέα κλίμακα αξιολόγησης, την Dog Television Viewing Scale (DTVS), για να αναλύσουν οπτικές και ακουστικές συμπεριφορές.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι αντιδράσεις των σκύλων χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

• Ερεθίσματα ζώων, κυρίως σκύλοι και γαβγίσματα, που τραβούν σταθερά την προσοχή των περισσότερων.

• Συμπεριφορά παρακολούθησης αντικειμένων, σαν να ήταν πραγματικά και έξω από την οθόνη.

• Μη ζωικά ερεθίσματα, όπως κόρνες ή ανθρώπινες παρουσίες, που επηρεάζουν περισσότερο σκύλους με φοβικές τάσεις.

Η μελέτη ενισχύει το ερώτημα αν οι σκύλοι ξεχωρίζουν το πραγματικό από την αναπαράσταση. Πολλοί έμοιαζαν να αντιμετωπίζουν όσα έβλεπαν σαν πραγματικά, καθώς τα ακολουθούσαν ή τα έψαχναν στο δωμάτιο.

Η κατανόηση αυτής της συμπεριφοράς μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους σκύλους, ειδικά σε περιβάλλοντα όπου η μείωση του στρες είναι καθοριστική, όπως στα καταφύγια.

Όσο για το αν πρέπει να αφήνουμε την τηλεόραση ανοιχτή όταν λείπουμε, η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους. Για ορισμένους σκύλους η τηλεόραση είναι ευχάριστη και διεγερτική, για άλλους όμως αποτελεί πηγή άγχους. Το περιεχόμενο έχει μεγάλη σημασία και, για αγχώδη ζώα, μπορεί να είναι προτιμότερο ένα ήρεμο πρόγραμμα ή και καθόλου τηλεόραση.

Παρότι η έρευνα έχει περιορισμούς — βασίστηκε σε αυτοαναφορές και σε σκύλους που ήδη παρακολουθούν τηλεόραση — προσφέρει σημαντική βάση για μελλοντικές μελέτες.

Τελικά, το τι «θέλει να βλέπει» ένας σκύλος στην τηλεόραση εξαρτάται από την προσωπικότητά του. Οι ενεργητικοί σκύλοι προτιμούν εικόνες με γρήγορη δράση, ενώ οι φοβικοί χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή στα ερεθίσματα. Η κατανόηση αυτών των διαφορών μπορεί να συμβάλει σε ένα πιο ήρεμο και ευχάριστο περιβάλλον για το ζώο.

