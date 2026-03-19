Όταν ο σκύλος εκδηλώνει την αγάπη του, αισθανόμαστε απέραντη χαρά, καθώς δυναμώνει ο δεσμός μας και αντιλαμβανόμαστε πόσο όμορφα περνάει μαζί μας.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα ζώο που, όταν ενθουσιάζεται, δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη χαρά του. Έτσι, μπορεί να γαβγίζει, να κλαψουρίζει, να τρέχει μέσα στο σπίτι ή ακόμη και να πηδάει πάνω μας.

Αν ο σκύλος είναι μικρόσωμος, η συμπεριφορά αυτή ίσως να μη μας ενοχλεί ιδιαίτερα. Όταν όμως πρόκειται για ένα μεγαλόσωμο κατοικίδιο, ειδικά σε ένα σπίτι με παιδιά ή ηλικιωμένους, το ζήτημα γίνεται πιο σοβαρό. Ιδιαίτερα στα κουτάβια, ο ενθουσιασμός είναι ακόμη πιο έντονος. Το θετικό είναι ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να διορθωθεί, ειδικά αν αντιμετωπιστεί έγκαιρα πριν παγιωθεί.

Υπάρχουν τρόποι για να εκφράζει ο σκύλος τον ενθουσιασμό του με ασφάλεια, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή τους γύρω του. Με τον όρο «κίνδυνος» εννοούμε πιθανούς τραυματισμούς που μπορεί να συμβούν χωρίς πρόθεση. Ακολουθούν τρία απλά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν:

Κάθε φορά που ο σκύλος πηδάει πάνω μας, παραμένουμε ακίνητοι και χωρίς αντίδραση. Με αυτόν τον τρόπο του δείχνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή. Όταν δει ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση, θα προσπαθήσει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει την προσοχή μας. Μόλις σταματήσει να πηδάει, τον επιβραβεύουμε με ένα «μπράβο» και μια λιχουδιά. Αν χρησιμοποιούμε κλίκερ, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε τη σωστή στιγμή. Με επαναλήψεις, είναι πολύ πιθανό να κατανοήσει τι του ζητάμε. Εφαρμόζουμε την ίδια τακτική παντού: στο σπίτι, στη βόλτα και όταν έχουμε επισκέπτες. Μια εντολή όπως το «Κάτσε» μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά πριν προλάβει να πηδήξει.

Η συνέπεια, η υπομονή και η ήρεμη στάση μας αποτελούν βασικά στοιχεία για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το πιο σημαντικό που δεν πρέπει να κάνουμε

Ο σκύλος επηρεάζεται άμεσα από τη δική μας συμπεριφορά και μαθαίνει μέσα από αυτή. Περιμένει επιβεβαίωση για να καταλάβει αν κάτι είναι σωστό και να το επαναλάβει.

Συχνά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ενισχύουμε τη λάθος συμπεριφορά. Όταν ο σκύλος πηδάει πάνω μας και εμείς του δείχνουμε αγάπη, ουσιαστικά του μαθαίνουμε ότι αυτή η πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα για εκείνον.

Η σωστή στάση είναι να μην αντιδρούμε καθόλου – ούτε θετικά, ούτε αρνητικά. Ακόμη και το μάλωμα μπορεί να τον μπερδέψει, καθώς ενδέχεται να το εκλάβει ως αντίδραση που σχετίζεται με την παρουσία μας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιορίζουμε την εκδήλωση της αγάπης του. Ο σκύλος είναι κοινωνικό ον και έχει ανάγκη την ανθρώπινη επαφή. Ωστόσο, το να αποφεύγει το πηδημα πάνω σε ανθρώπους τον προστατεύει από πιθανούς τραυματισμούς και επιβαρύνσεις στις αρθρώσεις, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερη ηλικία ή σε περιπτώσεις μυοσκελετικών προβλημάτων.

Παράλληλα, προστατεύονται και τα παιδιά ή οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι μπορεί να δυσκολευτούν να διαχειριστούν έναν μεγαλόσωμο σκύλο, ακόμη κι αν εκείνος εκφράζει απλώς τον ενθουσιασμό και την αγάπη του.

