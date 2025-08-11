Το δικαίωμα των εργαζομένων στην ανάπαυση και την ευημερία αποτελεί θεμελιώδη κατάκτηση, που συνδέεται με την αξιοπρέπεια στην εργασία και δεν ήρθε από το πουθενά, ούτε βέβαια και χαρίσθηκε αλλά κατακτήθηκε μέσα από διαρκείς αγώνες και συλλογικές διεκδικήσεις.

Ωστόσο, στις σημερινές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, το κόστος της ενέργειας και τα ψηλά ενοίκια, το δικαίωμα στην ξεκούραση, από θεμελιώδες δικαίωμα για πολλά νοικοκυριά και εργαζόμενους στην Κύπρο, είναι πλέον απρόσιτη πολυτέλεια.

Τα στοιχεία της έρευνας της Eurostat για το 2024 δεικνύουν ότι, εξαιτίας της οικονομικής πίεσης και της ακρίβειας, το 33,2% των Κυπρίων ηλικίας 16 ετών και άνω δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μία εβδομάδα διακοπών εκτός σπιτιού.

Στον αντίποδα, σημαντική συμβολή στην ικανοποίηση της ανάγκης χιλιάδων εργαζομένων και των οικογενειών τους για ξεκούραση, αναψυχή, διακοπές, έχουν τα Ταμεία Ευημερίας.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής του για βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, προώθησε πριν από αρκετά χρόνια το πρωτοποριακό αίτημα για την καθιέρωση του θεσμού των Ταμείων Ευημερίας μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.

Το αίτημα αυτό, παρά την άρνηση των εργοδοτών, μετά από σκληρούς αγώνες σήμερα αποτελεί θεσμική κατάκτηση των εργαζομένων και βοήθησε στο να αποκτήσουν τα Ταμεία Ευημερίας δυνατότητες για τη διεύρυνση και την ποιοτική αναβάθμιση των ωφελημάτων που προσφέρουν στους εργαζόμενους.

Με την καθιέρωση των Ταμείων Ευημερίας, και για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν, η ΠΕΟ το 2005 προχώρησε στη δημιουργία Συντονιστικού Φορέα Ταμείων Ευημερίας. Η απόφαση για τη δημιουργία του Φορέα των Ταμείων Ευημερίας έγινε με γνώμονα τον συντονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παροχών προς τους εργαζόμενους. Ο Φορέας επεξεργάζεται και προτείνει στα Ταμεία Ευημερίας των συντεχνιών τουριστικές επιλογές σε πιο χαμηλές τιμές από αυτές που προσφέρονται στην αγορά.

Παράλληλα, η ΠΕΟ, με τη λειτουργία των ιδιόκτητων αναπαυτηρίων, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη – εργαζόμενους της, καθώς και στα παιδιά τους, με τη διοργάνωση παιδικών κατασκηνώσεων, να απολαμβάνουν προσιτές και ποιοτικές διακοπές. Ενδεικτικό της προσφοράς των Ταμείων Ευημερίας είναι το γεγονός ότι κατά την τελευταία τετραετία 3800 οικογένειες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στα ιδιόκτητα αναπαυτήρια της ΠΕΟ και σε τουριστικά καταλύματα που υπενοικιάζονται.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο η ΠΕΟ δίνει σημασία είναι ο πολιτισμός και η δημιουργία συνθηκών δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας, σε συνεργασία με τα Ταμεία Ευημερίας, διοργανώνει κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών στα αναπαυτήρια της ΠΕΟ θεατρικές παραστάσεις και μουσικές βραδιές, προσφορά προς τους εργαζόμενους που παραθερίζουν.

Σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών ανισοτήτων και όπου μεγάλη μερίδα των εργαζομένων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για διακοπές και ανάπαυση, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο ο ρόλος που έχουν να επιτελέσουν τα Ταμεία Ευημερίας ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά ιδιαίτερα επιβεβαιώνεται η σημασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης, αφού ο θεσμός είναι μέρος των Συλλογικών Συμβάσεων.

* Μέλος Ε.Γ. ΠΕΟ