Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης διερευνά η Αστυνομία, μετά από σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε. Συγκεκριμένα, προ ημερών ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι 48χρονη, κάτοικος Λεμεσού, κατήγγειλε ότι προχώρησε σε επενδύσεις χρημάτων, μέσω ιστοσελίδας επενδύσεων που εντόπισε στο διαδίκτυο.

Το συνολικό ύψος των χρημάτων, που επένδυσε φέρεται να ξεπερνά τις €65,200. Όταν η 48χρονη προσπάθησε να ρευστοποιήσει τα υποτιθέμενα κέρδη από τις επενδύσεις της, αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, αφού της ζητήθηκε να καταβάλει εκ νέου χρήματα για να της επιτραπεί η ανάληψη.

Για άλλη μια φορά, ένα άτομο πέφτει θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα να χάσει πέραν των €65.000. Όπως φαίνεται, η απάτη ήταν αρκετά καλοστημένη, αφού ξεγελάστηκε ένα πρόσωπο 48 χρόνων να επενδύσει σημαντικά ποσά. Γι’ αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι δεν αρκεί η Αστυνομία να εκδίδει ανακοινώσεις ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Χρειάζεται να ληφθούν άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα. Οι χρήστες πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να μπορούν να αντιληφθούν αν μια σελίδα είναι αξιόπιστη ή όχι. Τι να πρέπει να προσέχουν και πώς θα μπορούσαν να επαληθεύσουν τη γνησιότητα της. Αυτό βέβαια μέχρι ενός βαθμού, γιατί αν μια απάτη είναι καλοστημένη από επαγγελματίες, δύσκολα μπορεί να γίνει αντιληπτή από ένα απλό χρήστη.

Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση απάτης, προχωρήσαμε σε μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο και συγκεντρώσαμε ορισμένες απλές συμβουλές, τις οποίες μπορεί εύκολα να ακολουθήσει κάποιος, ώστε τουλάχιστον να μειώσει τον κίνδυνο να πέσει θύμα απάτης.

Ελέγξτε προσεκτικά το όνομα της ιστοσελίδας και τη διεύθυνση URL: Πολλές ιστοσελίδες θα χρησιμοποιήσουν ένα όνομα παρόμοιο με ένα εμπορικό σήμα. Μπορεί να εντοπίσετε ψεύτικα sites που σχετίζονται με διάσημες μάρκες, αλλά να υπάρχει μια μικρή διαφορά που δεν εντοπίζεται εύκολα. Ένα φανταστικό παράδειγμα είναι η ιστοσελίδα της Nike να ονομάζεται nikediscounts ή Nikeglobal.

Αναζητήστε το εικονίδιο της κλειδαριάς και το “https” πριν από το όνομα της ιστοσελίδας: Αυτό επιβεβαιώνει την κρυπτογραφημένη σύνδεση, αλλά είναι μόνο ένα σημείο εκκίνησης.

Στοιχεία επικοινωνίας: Εάν η ιστοσελίδα δεν έχει σελίδα επικοινωνίας, ή αν προσφέρει μόνο μια φόρμα για να συμπληρώσετε, αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη απάτης. Κάθε εταιρεία που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, θα πρέπει να αναφέρει την έδρα της, καθώς και έναν αριθμό τηλεφώνου και email για να επικοινωνήσετε μαζί της. Δοκιμάστε αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας. Εάν λάβετε ένα αυτόματο μήνυμα email, ή απαντήσει στο τηλέφωνο ένα αυτόματο σύστημα φωνητικών μηνυμάτων ή ο αριθμός δε λειτουργεί ή κανείς δεν απαντά κατά τις εργάσιμες ώρες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Ελέγξτε τις μεθόδους πληρωμής: Σημαντικό στοιχείο για την άμεση ανησυχία μας είναι αν στους τρόπους πληρωμής υπάρχουν επιλογές όπως το paypal, το Google Pay ή το Apple Pay. Πρόκειται για τις πλέον διαδεδομένες επιλογές πληρωμής αγορών στο διαδίκτυο. Αν μια ιστοσελίδα δεν τις διαθέτει θα πρέπει να μας ανησυχήσει αμέσως και να την υποπτευθούμε σαν μια ιστοσελίδα απάτη. Φυσικά, εάν θέλετε να πληρώσετε με debit ή credit card της τράπεζας, τότε από τη μια τίθεται ακόμη μια δικλείδα ασφαλείας αφού εάν η τράπεζα θεωρήσει την πληρωμή ως επικίνδυνη θα την σταματήσει. Από την άλλη όμως, αν προχωρήσει η πληρωμή και το σάιτ αποδειχθεί απάτη, τότε υπάρχει ο κίνδυνος υποκλοπής των στοιχείων σας.

Διασταυρώστε στοιχεία: Ελέγξτε το όνομα της ιστοσελίδας (domain name) στο Google. Eάν είναι πραγματική ιστοσελίδα, θα πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις με αυτή και από άλλους δικτυακούς τόπους. Ελέγξτε το WHOIS – Κάνουμε μια αναζήτηση της ιστοσελίδας σε ένα «whois» εργαλείο στο Διαδίκτυο, για να δούμε στοιχεία όπως ο ιδιοκτήτης, την εταιρία μέσω της οποίας αγοράστηκε το domain, πότε δημιουργήθηκε, πότε θα λήξει, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

Ελέγξτε κριτικές: Μια αναζήτηση με το όνομα της ιστοσελίδας και δίπλα τη λέξη «reviews» ή «αξιολογήσεις» θα δώσει αποτελέσματα ως προς το πώς έχουν αξιολογήσει άλλοι άνθρωποι τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Στην ιδανική περίπτωση, θα ανακαλύψετε τα αποτελέσματα αναζήτησης για τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων στην αντιμετώπιση της ιστοσελίδας.

* Με πληροφορίες από seminars.etwinning.gr.