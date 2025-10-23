Οι επιχειρήσεις και η κοινωνία αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις, από τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ανάγκη για ευέλικτη και ηθική ηγεσία δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.

Το ICAEW παρουσιάζει το Next Generation ACA, το επαγγελματικό προσόν που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εργοδότες, φοιτητές και ειδικούς στην εκπαίδευση, και εξοπλίζει τους μελλοντικούς Chartered Accountants του ICAEW με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ηγηθούν στο σήμερα και το αύριο.

Οι Chartered Accountants είναι παγκοσμίως γνωστοί για τη βοήθεια που προσφέρουν στους οργανισμούς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και να υιοθετούν τις αλλαγές. Τα 210.000 μέλη και οι φοιτητές μας εργάζονται, ελέγχουν και συμβουλεύουν καθημερινά εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα διασφαλίζουμε ότι το επάγγελμά μας θα συνεχίσει να ηγείται στους τομείς που βοηθούν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία να εξελιχθούν, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργεί αξία και θα διαφυλάσσει τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις έχουν ενσωματώσει στο περιεχόμενο του ACA, τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία και την ηθική, καθώς και την καινοτόμα “Εξειδικευμένη Μάθηση”, η οποία ενημερώνεται συνεχώς ούτως ώστε να παρέχει σε πραγματικό χρόνο γνώση για νέες τάσεις και επίκαιρα ζητήματα. Το αποτέλεσμα είναι επαγγελματίες εκπαιδευμένοι στην κριτική σκέψη, στην ευέλικτη επίλυση προβλημάτων και στην αποτελεσματική επικοινωνία, κατέχοντας ένα πλήρες πακέτο γνώσεων και δεξιοτήτων, έτοιμοι να κάνουν τη διαφορά από την πρώτη κιόλας μέρα.

Αυτή είναι μία από τις πρώτες δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανανεωμένης στρατηγικής μας, με στόχο να διατηρηθεί η συνάφεια, να ενισχυθεί η φήμη και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του επαγγέλματος του Chartered Accountant – δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να πορεύονται με αυτοπεποίθηση.

Οι οργανισμοί με τις υψηλότερες επιδόσεις, επιλέγουν το ACA για το καινούριο προσωπικό τους, ενώ 84 από τις 100 εταιρείες του FTSE έχουν τουλάχιστον έναν Chartered Accountant του ICAEW στο διοικητικό συμβούλιο τους, όπου ασκεί επιρροή και λαμβάνει αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο καθημερινά.

Το ACA είναι το ολοκληρωμένο πακέτο για επιχειρήσεις. Ενταχθείτε στους οργανισμούς που διαμορφώνουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών ενσωματώνοντας το ACA στη στρατηγική σας για άρτια καταρτισμένο προσωπικό και δημιουργήστε τους ηγέτες που χρειάζεται ο οργανισμός σας και ο κόσμος.

Του Alan Vallance FCA, Διευθύνων Σύμβουλος, ICAEW