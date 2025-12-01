«Κάντε ό,τι μπορείτε για να κρατήσετε το ενδιαφέρον της Gen Z», τόνισε η κ. Svitlana Khaikova, Head of Learning & Development στον Διεθνή Επιχειρηματικό Όμιλο RedCore, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με “Is working smart not hard the future?”, στο 24ο Συνέδριο Leadership & Human Resource Management, το οποίο πραγματοποιήθηκε με κεντρικό θέμα “From Analogue Boomers to AI-Powered Zoomers”. Το πάνελ ανέδειξε τις πολιτισμικές διαφορές των νεότερων γενεών, δίνοντάς τους τον λόγο να περιγράψουν τη δική τους οπτική για την εργασία και την καριέρα.

Ένα ζωντανό εργαστήριο για τη Gen Z

Με μέσο όρο ηλικίας τα 29 έτη σε ολόκληρο τον όμιλο, η RedCore βιώνει άμεσα τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά της Gen Z στον χώρο εργασίας. Η κ. Khaikova σημείωσε ότι πολλοί specialists της Gen Z προτιμούν να χτίζουν την καριέρα τους γρήγορα, συχνά προσδοκώντας έναν νέο ρόλο ή βήμα κάθε λίγους μήνες. Αντί να αντιστέκεται σε αυτή την τάση, η RedCore έχει προσαρμόσει την προσέγγισή της σε ό,τι αφορά την καριέρα και τη μάθηση, ώστε να ευθυγραμμίζεται με αυτές τις προτιμήσεις. Σαφή και σύντομα σε διάρκεια roadmaps καριέρας, καθοδηγούν και δίνουν συγκεκριμένες επιλογές στους νεαρούς επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων ρόλων στους οποίους είναι δυνατό να μετακινηθεί κανείς μέσα σε 4 έως 6 μήνες.

Για να ικανοποιήσει την περιέργειά τους, περιορίζοντας ταυτόχρονα το ρίσκο για τον οργανισμό, η RedCore υλοποιεί την πρωτοβουλία βραχυχρόνιας εσωτερικής πρακτικής Swap&Work, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι διατηρούν τη θέση τους αλλά εντάσσονται προσωρινά σε άλλη ομάδα για 1 έως 3 ημέρες, δοκιμάζοντας διαφορετικά καθήκοντα.

RedCoins: Ψηφιακά νομίσματα ως κίνητρα

Συμμετέχοντας σε αυτά τα προγράμματα, οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίζουν RedCoins, ένα εσωτερικό ψηφιακό νόμισμα, με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με την επιτυχή συμμετοχή σε προγράμματα μάθησης. Στη συνέχεια, μπορούν να τα εξαργυρώσουν «αγοράζοντας» προϊόντα από το merch store της εταιρείας ή να τα στείλουν σε συναδέλφους ως ένδειξη αναγνώρισης ή ως «ευχαριστώ». Σύμφωνα με την κ. Khaikova, οι εργαζόμενοι της Gen Z χρησιμοποιούν την επιλογή αυτή περισσότερο από τους συναδέλφους τους.

Σχεδιάζοντας προγράμματα μάθησης για… sprinters

Η κ. Khaikova υπογράμμισε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι της Gen Z δεν αρέσκονται στη ρουτίνα και στα μεγάλα σε διάρκεια προγράμματα. Λειτουργούν περισσότερο σαν sprinters παρά σαν μαραθωνοδρόμοι. Είναι εξαιρετικά περίεργοι, αλλά η προσοχή τους αποσπάται όταν η μάθηση γίνεται αργή ή επαναλαμβανόμενη. Τα κλασικά, μεγάλα σε διάρκεια προγράμματα εκπαίδευσης δεν λειτουργούν πλέον, γι’ αυτό η RedCore έχει υιοθετήσει τη «μικρομάθηση» ως το νέο πρότυπο, χωρίζοντας το περιεχόμενο σε σύντομες, στοχευμένες ενότητες που ολοκληρώνονται γρήγορα.

Η «μικρομάθηση» αυτή προσφέρεται σε υβριδικό format, στο πλαίσιο του οποίου τα ψηφιακά self-learning μαθήματα, συνδυάζονται με πρακτική εξάσκηση δίπλα σε πιο έμπειρους συναδέλφους, ώστε η θεωρία να συνδέεται άμεσα με την πράξη. Τα εσωτερικά μαθήματα περιλαμβάνουν μελέτες περίπτωσης προς επίλυση, τεστ και κουίζ που κρατούν τους συμμετέχοντες σε εγρήγορση, ενώ ένας ενσωματωμένος AI βοηθός τους υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο, απαντά σε ερωτήσεις και τους βοηθά να πλοηγούνται στο περιεχόμενο.

«Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι να μοιραζόμαστε κοινές αξίες», σημείωσε η κ. Khaikova. «Ανεξάρτητα από τη θέση ή την ηλικία, χρειάζεται να πιστεύουμε στις ίδιες βασικές αξίες. Ενθαρρύνουμε την άμεση επικοινωνία και διαθέτουμε προγράμματα που βοηθούν τους ανθρώπους να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να συνδυάζουμε το ψηφιακό με το ανθρώπινο στοιχείο. Πρέπει να εστιάζουμε στα δυνατά σημεία κάθε γενιάς μέσα στον οργανισμό», κατέληξε.