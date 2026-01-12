Καλωσορίζοντας το νέο έτος, 2026, επιχειρούμε μια σύντομη ανασκόπηση του 2025. Μιας χρονιάς που επιβεβαίωσε, για ακόμη μια φορά, τη σημασία και την ανθεκτικότητα της Κυπριακής Ναυτιλίας, αλλά και μια ματιά στις προκλήσεις και προοπτικές που διαμορφώνουν το νέο ναυτιλιακό τοπίο.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), μέχρι 1η Ιανουαρίου 2025, η κατάταξη της Κύπρου ως 12η ανάμεσα στα μεγαλύτερα νηολόγια παγκοσμίως, σε όρους χωρητικότητας και σημαίας του παγκόσμιου στόλου, υπογραμμίζει τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας στην παγκόσμια σκηνή. Επιβεβαιώνοντας επίσης τον ρόλο της ως σταθερός πυλώνας της Kυπριακής Oικονομίας, η Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία συνέχισε να αποτελεί τη μόνη ίσως πραγματικά παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία της χώρας, διατηρώντας αδιάλειπτα τη σημαντική συνεισφορά της, γύρω στο 7% του ΑΕΠ. Από το 7%, τα έσοδα από υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης ανήλθαν στα €978 εκατομμύρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,5% του εξαμηνιαίου ΑΕΠ.

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις και ανταγωνισμό, η Ναυτιλιακή Βιομηχανία διατήρησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στην Κύπρο, απασχολώντας πέραν των 9.000 εργαζομένων στη στεριά και 80.000 ναυτικών που εργάζονται ανά πάσα στιγμή στα πλοία που διαχειρίζονται εταιρείες με παρουσία στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη διαχρονική συμβολή της Ναυτιλίας στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου ως αξιόπιστου ναυτιλιακού κέντρου.

Το 2026 ξεκινά με ιδιαίτερη δυναμική για την Κύπρο, καθώς αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας έτσι μια ακόμη μοναδική ευκαιρία να τεθεί η Κύπρος στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Η Προεδρία αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Κύπρο να αναδείξει περαιτέρω τη στρατηγική σημασία της Ναυτιλίας, όχι μόνο ως βασικού πυλώνα της Κυπριακής οικονομίας, αλλά και ως καθοριστικού τομέα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια. Παράλληλα, αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Κύπρου ως αξιόπιστου ναυτιλιακού κέντρου και προώθηση πρωτοβουλιών που θα ωφελήσουν μακροπρόθεσμα τον ναυτιλιακό της τομέα.

Ωστόσο, για να μπορέσει ο τομέας να συνεχίσει να αποτελεί ένα σταθερό πόλο έλξης επενδύσεων και καινοτομίας, ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση και τη διασύνδεση με άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, είναι απαραίτητη η συνέχιση και επιτάχυνση ορισμένων καίριων μεταρρυθμίσεων και πολιτικών στήριξης.

Προεδρία Κύπρου στην ΕΕ: Ευκαιρία Ενδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής και Κυπριακής Ναυτιλίας

Με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, η Κύπρος έχει μια μοναδική ευκαιρία να θέσει στο επίκεντρο κρίσιμες προτεραιότητες για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση της Κυπριακής Ναυτιλίας, η οποία αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του στόλου της ΕΕ και φιλοξενεί το μεγαλύτερο Κέντρο Πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του Sustainable Transport Investment Plan (STIP), η Κύπρος μπορεί να προωθήσει επενδύσεις στην παραγωγή καθαρών καυσίμων και την αξιοποίηση των εσόδων από το EU ETS για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, με παράλληλη θέσπιση υποχρεωτικής διάθεσης καθαρών καυσίμων από ευρωπαίους προμηθευτές. Ταυτόχρονα, μέσω της Προεδρίας, μπορεί να ενισχύσει την υλοποίηση της European Maritime Industrial Strategy (MIS), προωθώντας διεθνώς εναρμονισμένους κανόνες που διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού, ενδυναμώνοντας τόσο την Ευρωπαϊκή όσο και την Κυπριακή Ναυτιλία.

Απανθρακοποίηση και Πράσινη Μετάβαση της Ναυτιλίας

Η απαλλαγή της Ναυτιλίας από τον άνθρακα παραμένει το μεγαλύτερο στοίχημα της επόμενης εικοσαετίας. Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία χρειάζεται ένα ξεκάθαρο παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απανθρακοποίηση το οποίο να είναι ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και να λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις της βιομηχανίας. Ένας ενιαίος και συντονισμένος μηχανισμός υπό τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό προς αυτή την κατεύθυνση. Η περίοδος μέχρι την νέα έκτακτη συνεδρίαση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026, δίνει την ευκαιρία στα Κράτη Μέλη του ΙΜΟ να συνεχίσουν να εργάζονται προς την ανάπτυξη εφαρμόσιμων λύσεων που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική, ισορροπημένη και πραγματιστική μετάβαση της ναυτιλίας στην απανθρακοποίηση. Σε διαφορετική περίπτωση η βιομηχανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά νέων περιφερειακών ή εθνικών ρυθμίσεων και φυσικά την συνέχιση τα οποία θα δημιουργήσουν τεράστιες προκλήσεις στην διαχείριση των πλοίων.

Ταυτόχρονα, και όπως προβλέπεται και στην σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία και τον εναρμονιστικό νόμο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων, τα εισοδήματα της Κύπρου από την Ναυτιλία πρέπει να διατεθούν πίσω στη βιομηχανία για να ενισχύσουν τις προσπάθειες απανθρακοποίησης της. Για το σκοπό αυτό το Επιμελητήριο βρίσκεται σε επαφή με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για την δημιουργία πλαισίου μέσα από το οποίο οι ναυτιλιακές εταιρίες θα μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση από αυτά τα εισοδήματα.

Προστασία από επιθέσεις σε πλοία και πληρώματα

Παράλληλα, το 2025 υπήρξε χρονιά αυξημένων προκλήσεων για την ασφάλεια στη θάλασσα, με κλιμακούμενες πειρατικές επιθέσεις στα Στενά του Άντεν, τη Δυτική Αφρική και ιδιαίτερα στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως το ICS και η ECSA, υπογραμμίζει τη σημασία διαφύλαξης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των ναυτικών και των πλοίων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Παρά τις διαρκείς επενδύσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε λύσεις ασφάλειας, εξειδικευμένη τεχνολογία και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω ενίσχυση των σχετικών πρωτοβουλιών της Κυπριακής Κυβέρνησης, τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και τη διασφάλιση ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών και της ασφάλειας των ναυτικών και των πλοίων.

Μονοθυριδικό Ναυτιλιακό Κέντρο Εξυπηρέτησης (“One-Stop-Shipping-Centre”)

Καθίσταται επίσης επιτακτική η πλήρης υλοποίηση του εξειδικευμένου Μονοθυριδικού Ναυτιλιακού Κέντρου Εξυπηρέτησης (“One-Stop Shipping Centre”) στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Πρόκειται για καθοριστικό βήμα προς την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, προσφέροντας ένα ενιαίο και αποτελεσματικό σημείο εξυπηρέτησης για τον κλάδο. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται ουσιαστικά η ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Ναυτιλίας και βελτιώνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστώντας την Κύπρο ακόμη πιο ελκυστικό διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

To Επιμελητήριο συμμετείχε στις συζητήσεις, υποβάλλοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment – FDI) στην Κύπρο. Το Επιμελητήριο προώθησε ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη το επιχειρησιακό ναυτιλιακό πλαίσιο από επενδυτικής άποψης και βάσει τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω πλαίσιο θα έχει θετική επίδραση προς την προσέλκυση επενδύσεων. Για αυτό το λόγο, όσον αφορά τις Πλωτές Μεταφορές, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο είχε εισηγηθεί την συμπερίληψη ειδικής πρόνοιας, βάσει της οποίας, η οποιαδήποτε άμεση ξένη επένδυση επί πλοίου (κατασκευή ή αγοροπωλησία) εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, κάτι το οποίο έχει γίνει αποδεκτό. Ως γενικό σχόλιο, πρωταρχικός στόχος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου ήταν η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια βελτίωση θα λειτουργεί θετικά στην προσέλκυση επενδύσεων και όχι αποτρεπτικά. Η συνεισφορά του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου ήταν σημαντική ούτως ώστε η λύση (σύσταση ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου μηχανισμού ελέγχου) να εδράζεται στο σωστό περιεχόμενο (νομοθετικό πλαίσιο). Με αυτό το τρόπο, και με την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου περί Ελέγχου Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, η Κύπρος μπορεί να διατηρήσει και να ενισχύσει την αξιοπιστία της ως ένα μοντέρνο και ανταγωνιστικό επενδυτικό κέντρο χωρίς να διακινδυνεύει την αναπτυξιακή τροχιά των επενδυτικών της στόχων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν και τον τομέα της Ναυτιλίας.

Ολοκληρώνοντας, βλέπουμε ότι παρά τις προκλήσεις που παραμένουν από την πράσινη μετάβαση, την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ναυτιλίας και την ασφάλεια στα διεθνή ύδατα μέχρι τα σύνθετα γεωπολιτικά ζητήματα και την περαιτέρω ανάπτυξη εντός της χώρας, η Κυπριακή Ναυτιλία μπαίνει στο 2026 με αποφασιστικότητα και δυναμική. Η Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική, όμως η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της απαιτεί συνεχή στήριξη και συνεργασία. Με ισχυρή παράδοση υπευθυνότητας και επαγγελματισμού, σε συνδυασμό με τα βελτιωτικά και υποστηρικτικά μέτρα και πρωτοβουλίες που αναφέρονται παραπάνω, η βιομηχανία, μέσω και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, που λειτουργεί ως το κύριο εκφραστικό όργανο της, εκπροσωπώντας ολόκληρο τον κλάδο αποτελεσματικά τα τελευταία 37 χρόνια, είναι έτοιμη να συνεχίσει τον ουσιώδη ρόλο της: να στηρίζει την οικονομία της Κύπρου, να διασφαλίζει τα αναγκαία και ουσιώδη αγαθά στη χωρά και υπηρεσίες της και να προβάλλει τη χώρα διεθνώς ως σύγχρονο, αξιόπιστο και δυναμικό ναυτιλιακό κέντρο.

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Γενικός Διευθυντής

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο