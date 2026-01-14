Διευθυντής στη Μονάδα Οικονομικών Ερευνών της Eurobank Κύπρου

Η κυπριακή οικονομία εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και θετικές προοπτικές. Η σταθερότητα των μακροοικονομικών δεικτών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη επιβεβαιώνουν τη θέση της χώρας μας ως αξιόπιστου οικονομικού και επιχειρηματικού κέντρου στην περιοχή. Σε αυτό το περιβάλλον, η ύπαρξη ενός σύγχρονου και ισχυρού τραπεζικού συστήματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιοποίηση ευκαιριών και την αντιμετώπιση προκλήσεων.

Η κυπριακή οικονομία το 2026 αναμένεται να παραμείνει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, με ρυθμό που θα αγγίξει το 3,5%, από τους υψηλότερους μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Η συνεχής διεύρυνση κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι τεχνολογικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τη δυναμική του τουρισμού και την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, στηρίζουν αυτή τη θετική προοπτική. Η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει κοντά στο 4,2%, ο πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί στο 2,2%, ενώ τα σημαντικά δημοσιονομικά πλεονάσματα και η σταθερά πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους επιβεβαιώνουν μια οικονομία που έχει αφήσει πίσω της τις κρίσεις και κοιτάζει μπροστά με σιγουριά. Καθώς τα επίπεδα της απασχόλησης αυξάνονται σταδιακά, η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από πηγές πέραν της καθαρής αύξησης των νέων προσλήψεων. Το βάρος μετατοπίζεται στην ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας και της καλύτερης κατανομής πόρων, καθώς και στην ενίσχυση των επενδύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, από τον Ιανουάριο του 2026, την έχει τοποθετήσει στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού συντονισμού πολιτικής και διαμόρφωσης της ατζέντας, ενισχύοντας αισθητά τη θεσμική της προβολή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βεβαίως, δεν αγνοούμε τις προκλήσεις: η γεωπολιτική αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή, η πιθανή κλιμάκωση εμπορικών εντάσεων μεταξύ μεγάλων οικονομιών και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό, την ενέργεια και το εξωτερικό εμπόριο. Παράλληλα, οι δημογραφικές αλλαγές και η ανάγκη πράσινης και ψηφιακής μετάβασης θέτουν νέες απαιτήσεις για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τον χρηματοοικονομικό τομέα.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο τραπεζικός κλάδος κατέχει ρόλο πρωταγωνιστή. Με ευθύνη και σαφή στρατηγική κατεύθυνση, στηρίζουμε επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας, προωθούν την καινοτομία, υποβοηθούν την πράσινη μετάβαση και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας οικονομίας πιο ανταγωνιστικής και πιο ανθεκτικής.

Ισχυρός εθνικός πρωταγωνιστής με διεθνές αποτύπωμα. Η δημιουργία της Eurobank μέσω της συγχώνευσης της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Κύπρου αποτελεί ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα και την κυπριακή οικονομία συνολικά. Με στρατηγική επένδυση €1,3 δισ., ο Όμιλος Eurobank επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Κύπρου, δημιουργώντας έναν οργανισμό με βαθιές ρίζες στην εγχώρια κοινωνία, αλλά και ξεκάθαρη διεθνή προοπτική.

Σήμερα, η Eurobank προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε επιχειρηματικό και ιδιωτικό πελατολόγιο, αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης που βασίζονται στην ποιότητα, την απλότητα και την ασφάλεια. Η συνεχής επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, στο ανθρώπινο δυναμικό και σε εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης επιτρέπει μια προσωποποιημένη εμπειρία που συνδυάζει με συνέπεια τη ψηφιακή και την ανθρώπινη διάσταση.

Η τεχνολογία ως μοχλός προόδου. Με επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και αυτοματοποίηση, η Eurobank οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου. Το Κέντρο Agentic AI και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Κύπρο, αποτέλεσμα της συνεργασίας με τις LTIMindtree και Fairfax Digital Services, αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό τομέα. Με πρακτικές agentic AI, τίθενται τα θεμέλια για ένα μέλλον όπου οι τραπεζικές υπηρεσίες θα είναι ακόμη πιο έξυπνες, ασφαλείς και ευέλικτες, ενισχύοντας την ποιότητα εξυπηρέτησης και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Η Κύπρος ενισχύει διαρκώς τον ρόλο της ως στρατηγικός επιχειρηματικός και χρηματοοικονομικός κόμβος. Ο Όμιλος Eurobank συμβάλλει ενεργά στη διασύνδεση Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας, μέσα από διεθνείς συνεργασίες και επενδυτικές πρωτοβουλίες που ανοίγουν νέους διαύλους ανάπτυξης, προσελκύουν κεφάλαια και δημιουργούν ευκαιρίες για τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Όραμα για το μέλλον. Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, η Eurobank παραμένει σταθερή στις αξίες της: αξιοπιστία, διαφάνεια, σεβασμός. Και ταυτόχρονα εξελίσσεται, καινοτομεί, διευρύνει τους ορίζοντές της. Στόχος είναι να αποτελεί δύναμη προόδου για τους πελάτες, για την οικονομία της Κύπρου και για την κοινωνία. Με σχέδιο, συνεργασία και πίστη στις δυνατότητες αυτού του τόπου, χτίζεται ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο αύριο.