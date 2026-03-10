Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του

Του Χρ. Χριστοδούλου-Βόλου*

Η νέα πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για μια ακόμη περίοδο έντονης οικονομικής αστάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διεθνής οικονομία, η οποία μόλις τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας, των ενεργειακών κρίσεων και του πληθωρισμού, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ένα απρόβλεπτο γεωπολιτικό σοκ. Σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση αλλά τη «νέα κανονικότητα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από την Μπανγκόκ, όπου συμμετείχε σε περιφερειακή διάσκεψη για το μέλλον της ασιατικής οικονομίας έως το 2050, η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ιδίως εάν παραταθεί. Όπως τόνισε, οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα στις αγορές, επηρεάζοντας τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και το επίπεδο τιμών σε διεθνές επίπεδο.

Η σύγκρουση που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά από επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι χρηματαγορές παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις. Η εικόνα αυτή αντανακλά την ευαισθησία της παγκόσμιας οικονομίας σε γεωπολιτικά γεγονότα, ιδιαίτερα όταν αυτά συμβαίνουν σε περιοχές με στρατηγική σημασία για την ενέργεια και το εμπόριο.

Η Μέση Ανατολή παραμένει μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής και διακίνησης πετρελαίου παγκοσμίως. Οποιαδήποτε στρατιωτική ένταση εκεί έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει άμεσα τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Η άνοδος του κόστους ενέργειας μεταφέρεται σχεδόν αυτόματα στις οικονομίες των χωρών, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και τελικά των καταναλωτικών αγαθών. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες σε όλο τον κόσμο ενδέχεται να δουν και πάλι αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων, από τα καύσιμα μέχρι τα τρόφιμα.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα στις αγορές επηρεάζει την επενδυτική δραστηριότητα. Όταν οι διεθνείς επενδυτές αντιμετωπίζουν γεωπολιτικούς κινδύνους, συνήθως επιλέγουν να περιορίσουν τις επενδύσεις τους ή να μεταφέρουν κεφάλαια σε ασφαλέστερες επιλογές. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε χώρες που εξαρτώνται από ξένες επενδύσεις.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα παρομοίασε την κατάσταση των αγορών με «τρενάκι του τρόμου», καθώς οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων παρουσιάζουν μεγάλες και απρόβλεπτες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες. Η εικόνα αυτή υπογραμμίζει το πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί το οικονομικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο όταν ξεσπά μια μεγάλη γεωπολιτική κρίση.

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται μόνο στο παρόν. Εάν η σύγκρουση διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι συνέπειες μπορεί να γίνουν βαθύτερες και πιο διαρθρωτικές. Η αύξηση του πληθωρισμού, η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η μείωση της εμπιστοσύνης των αγορών αποτελούν έναν επικίνδυνο συνδυασμό που μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία για χρόνια.

Για τους απλούς πολίτες, οι εξελίξεις αυτές μεταφράζονται συχνά σε μια πιο δύσκολη καθημερινότητα. Η αύξηση των τιμών στην ενέργεια οδηγεί σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων, ενώ η άνοδος του πληθωρισμού μειώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Σε πολλές χώρες, οι κυβερνήσεις θα κληθούν να λάβουν μέτρα στήριξης για να περιορίσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι η ταχεία αποκλιμάκωση της έντασης θα μπορούσε να αποτρέψει τις χειρότερες οικονομικές συνέπειες. Όπως τόνισε η επικεφαλής του ΔΝΤ, όσο πιο γρήγορα τερματιστεί η σύγκρουση, τόσο καλύτερα θα είναι για την παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια εποχή όπου οι κρίσεις φαίνεται να διαδέχονται η μία την άλλη. Πανδημίες, γεωπολιτικές συγκρούσεις, ενεργειακές αναταράξεις και οικονομικές πιέσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον συνεχούς αβεβαιότητας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανθεκτικότητα των οικονομιών και η διεθνής συνεργασία θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαχείριση των προκλήσεων. Η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να προσαρμόζεται σε δύσκολες συνθήκες. Το ερώτημα που παραμένει, όμως, είναι πόσο γρήγορα και με ποιο κόστος θα μπορέσει να ξεπεράσει και αυτή τη νέα δοκιμασία.

* Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Προέδρος του Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφος