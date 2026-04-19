Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους πιο σταθερούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, από μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι μεγάλους οργανισμούς, με πολυετή παρουσία.

Παρά τη στρατηγική τους συμβολή, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παραμένουν διαχρονικές, συμπεριλαμβανομένου του πώς μπορεί η επιχείρηση να διατηρήσει τη συνέχειά της, καθώς η διοίκηση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, χωρίς να φοβάται την αλλαγή.

Στη συζήτηση για τη μετάβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων στην νέα εποχή, υπάρχει μια συχνά περιοριστική αντίληψη ότι η συμβολή της νέας γενιάς ταυτίζεται αποκλειστικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας, της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναμφίβολα, η νέα γενιά είναι ο κύριος φορέας της γνώσης γύρω από τις ψηφιακές αλλαγές. Ωστόσο, η πραγματική αξία της νέας γενιάς είναι πιο ουσιαστική και βρίσκεται στη στρατηγική σκέψη, στη σύγχρονη επιχειρησιακή γνώση και στη φιλοσοφία της συνεργασίας.

Εξειδίκευση & γνώση

Η νέα γενιά δεν εντάσσεται στις οικογενειακές επιχειρήσεις από ανάγκη ή επειδή το υπαγορεύουν οι κοινωνικές προσδοκίες. Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται ξεκάθαρα μια συνειδητή επένδυση στη γνώση και στην εξειδίκευση της νέας γενιάς, πριν αναλάβουν καίριους ρόλους μέσα στην επιχείρηση.

Πολλοί ολοκληρώνουν σπουδές που συνδέονται άμεσα με τον κλάδο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης ή επιλέγουν ακαδημαϊκούς τίτλους που ενισχύουν τον επιχειρηματικό τους προσανατολισμό.

Παράλληλα, επενδύουν ενεργά στην απόκτηση εμπειρίας, με πολλούς να επιλέγουν να εργαστούν σε εταιρείες του εξωτερικού, αποκτώντας διεθνή έκθεση, ερχόμενοι σε επαφή με νέες αγορές και γνωρίζοντας σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνει πως δεν μιλάμε απλώς για διαδοχή αλλά για επαγγελματική ένταξη με πιστοποιημένες δεξιότητες και ακαδημαϊκή γνώση. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί και στη γεφύρωση του χάσματος ή των πιθανών συγκρούσεων, καθώς οι αποφάσεις βασίζονται στη γνώση και σε μελετημένη στρατηγική.

Καινοτομία πέρα από την τεχνολογία

Συχνά η καινοτομία συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους αυτοματισμούς. Για τη νέα γενιά, όμως, η τεχνολογική καινοτομία είναι πολύ ευρύτερη έννοια. Η νέα γενιά είναι πιο ανοιχτή σε σύγχρονες στρατηγικές διαμόρφωσης εταιρικής εικόνας και μάρκετινγκ. Πλέον, επιλέγει να επενδύσει σε διαφημίσεις και ψηφιακές καμπάνιες, πρακτικές που παλαιότερα θεωρούνταν ως ένα ‘αχρείαστο’ κόστος. Ωστόσο, οι νεότεροι προσεγγίζουν αυτές τις αποφάσεις με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Επιπλέον, η καινοτομία αφορά και την λειτουργική δομή και εσωτερική διοίκηση της επιχείρησης. Έρευνες των τελευταίων ετών, καταδεικνύουν ότι σημαντικό ποσοστό οικογενειακών επιχειρήσεων εμφανίζει υψηλή απόδοση όταν υπάρχει επαγγελματική διοίκηση και ενεργή συμβολή των νεότερων γενεών στην ηγεσία.

Η νέα γενιά αντιλαμβάνεται ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, επομένως, μια επιχείρηση που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για δεκαετίες, διατρέχει κίνδυνο να απωλέσει την ανταγωνιστικότητα της. Αυτό ωθεί τη νέα γενιά να αναλύει και να τροποποιεί κρίσιμους τομείς λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εσωτερικών διαδικασιών, της οργανωτικής δομής, της εσωτερικής διακυβέρνησης, και τις πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν εισαγωγή τεχνολογικών εργαλείων, αλλά μια ολοκληρωμένη στρατηγική αναθεώρηση της καινοτομίας που ενισχύει τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Συνεργασία με εξιδεικευμένους συμβούλους

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που φέρνει η νέα γενιά είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνη στην συνεργασία. Ενώ η παλαιότερη γενιά βασιζόταν κυρίως στην εμπειρία και στην αυτόνομη μάθηση, οι νέες γενιές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην συνεργασία και τη λήψη εξιδεικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας την γνώση ως δυναμικό εργαλείο.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από πρόσφατες τάσεις, καθώς, όσο οι νέες γενεές αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες ευθύνες, οι συνεργασίες με εξωτερικούς συμβούλους ενισχύονται σημαντικά, αποτελώντας στρατηγική επένδυση που στηρίζει την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Οι εξιδεικευμένοι σύμβουλοι προσφέρουν αντικειμενική ματιά και γνώση, βοηθώντας την επιχείρηση να εντοπίσει ευκαιρίες βελτίωσης που συχνά δεν είναι ορατές εσωτερικά. Επιπλέον, συμβάλλουν στη λήψη πιο αντικειμενικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων, παρέχοντας στρατηγικές προτάσεις και πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την οργάνωση και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η εμπειρία της παλαιότερης γενιάς

Σκοπός της νέας γενιάςστις οικογενειακές επιχειρήσεις δεν είναι η αντικατάσταση της παλαιότερης, αλλά η συνεργασία με αυτήν.

Σε μια εποχή που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα, η συνειδητή εξέλιξη αποτελεί αναπόφευκτη ανάγκη. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα επιτρέπουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις να παραμένουν ανταγωνιστικές σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.

Τελικά, η επιτυχία δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία της παλιάς γενιάς ούτε όμως στην εξελιγμένη γνώση της νέας. Ωστόσο, ο συνδυασμός τουςδημιουργεί τη μεγαλύτερη δυναμική για ένα βιώσιμο και επιτυχημένο μέλλον.

* Assistant Manager, Restructuring & Debt Advisory, ΚPMG Ltd