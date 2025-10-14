Η BP ανακοίνωσε πριν από περίπου δύο μήνες ότι εντόπισε το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου των τελευταίων 25 χρόνων, ενώ γνωστό έγινε και το γεγονός ότι η εταιρεία αναζητεί συνέταιρο στην εκμετάλλευσή του.

Κατά τη διάρκεια γεωτρήσεων σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Βραζιλίας στις αρχές Αυγούστου, ο ενεργειακός κολοσσός εντόπισε ένα τεράστιο κοίτασμα στο θαλάσσιο «οικόπεδο» Bumerangue, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο της τελευταίας 25ετίας για τη BP.

Πιο συγκεκριμένα, το κοίτασμα βρίσκεται στον νότιο Ατλαντικό, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια του Ρίο ντε Τζανέιρο, με το γεωτρύπανο να διανύει συνολική απόσταση βάθους 5.855 μέτρων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, η κατακόρυφη στήλη υδρογονανθράκων έχει ύψος περίπου 500 μέτρων και καλύπτει επιφάνεια περίπου 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Πιστεύεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη υδρογονανθράκων της BP από την εποχή που ανακαλύφθηκε το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Shah Deniz, που εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Αζερμπαϊτζάν το 1999.

Πριν λίγες ημέρες, έγινε γνωστό ότι η BP αναζητεί εταίρο για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Bumerangue, ενώ σύμφωνα με τον Andre Guevara, επικεφαλής της BP Βραζιλίας, «η αναζήτηση εταίρου θα πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα ένα έως δύο χρόνια, αλλά θα εξελίσσεται παράλληλα με την αξιολόγηση του κοιτάσματος».

Μάλιστα δήλωσε αισιόδοξος ότι η εύρεση συνεταίρου θα έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, ένας από τους πιο πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες της BP είναι η πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας, Petrobras.

Όποιος και αν είναι ο συνεργάτης που θα επιλεγεί, ένα κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου τέτοιων διαστάσεων ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο ενεργειακό στερέωμα, αφού τα τελευταία χρόνια υπάρχει μετατόπιση προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

