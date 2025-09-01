Τώρα που το όλο hype γύρω από τη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε αυτό το μήνα ξεθώριασε, ήρθε η ώρα να κάνουμε έναν απολογισμό και να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι αν οι παραστάσεις που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον βελτίωσαν, άφησαν αμετάβλητη ή επιδείνωσαν τη συνολική κατάσταση, δηλαδή το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το επόμενο ερώτημα, αν βρίσκεστε στην Ουάσινγκτον, είναι τι πρέπει να κάνει η Αμερική στη συνέχεια.

Έτσι ρώτησα τον Φίλιπ Γκόρντον. Ήταν ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής της Κάμαλα Χάρις και, αν είχε κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, θα ήταν τώρα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, στη θέση του Μάρκο Ρούμπιο.

“Βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση τώρα από ό,τι πριν” τις συνόδους κορυφής, μου είπε ο Γκόρντον. Όποια πίεση άρχισε να ασκεί, αν και καθυστερημένα, η κυβέρνηση Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει χαθεί. Όποια ανησυχία μπορεί να άρχισε να νιώθει ο Πούτιν για την ενίσχυση της αποφασιστικότητας του Τραμπ να βοηθήσει την Ουκρανία, έχει διαλυθεί.

Ο Τραμπ προσήλθε στις συνόδους κορυφής έχοντας δώσει στον Πούτιν προθεσμία για να προσχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, και ακόμη και κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Αλάσκα απείλησε με “σοβαρές συνέπειες” αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Ο Τραμπ επέστρεψε από την Αλάσκα έχοντας αφήσει την προθεσμία να λήξει χωρίς καμία αξιοσημείωτη συνέπεια, υποστηρίζοντας αντίθετα ότι η εκεχειρία δεν είναι απαραίτητη για την έναρξη των συνομιλιών.

Συναντώντας τον Πούτιν στο κόκκινο χαλί, ο Τραμπ έκανε αρκετές υποθέσεις που αποδείχθηκαν εντελώς λανθασμένες. Ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, είχε επισκεφθεί νωρίτερα τον Πούτιν και είχε κατά κάποιον τρόπο λάβει την εντύπωση ότι ο Ρώσος ηγέτης επιθυμούσε επίσης την ειρήνη και ήταν έτοιμος να αποδεχτεί κάποιες, ακόμη ακαθόριστες, εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση για το Κίεβο, σε αντάλλαγμα για ουκρανικά εδάφη. Αντίθετα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι “απορρίπτει κατηγορηματικά” οτιδήποτε τέτοιο.

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον, όπου φιλοξένησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας και επτά άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ προκάλεσε επίσης μεγάλη σύγχυση σχετικά με το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Αμερική σε οποιοδήποτε σχήμα εγγυήσεων ασφαλείας (αποκλείοντας την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων).

Όταν οι Βρετανοί, Γάλλοι, Γερμανοί και Φινλανδοί καλεσμένοι ζήτησαν αργότερα λεπτομέρειες από το Πεντάγωνο, ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η Αμερική θα διαδραματίσει μόνο έναν ελάχιστο ρόλο. Οι Ευρωπαίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ “δεν έχουν δεσμευτεί πλήρως για τίποτα” και τώρα δεν έχουν ιδέα “πού μας αφήνει αυτό”. Πιθανώς στον “χειρότερο κόσμο”, πιστεύει ο Γκόρντον: με “αρκετές ευρωπαϊκές δυνάμεις στο έδαφος για να διατρέχουν κίνδυνο, αλλά όχι αρκετές για να αποτρέψουν τις ρωσικές επιθέσεις”.

Ακόμα και αν ο άμεσος στόχος του Τραμπ στις συνόδους κορυφής ήταν απλώς να οργανώσει ακόμη περισσότερες συνόδους κορυφής, φαίνεται ότι απέτυχε. Συνέχισε να δίνει την εντύπωση ότι είχε πείσει τον Πούτιν να συναντηθεί διμερώς με τον Ζελένσκι, ως προετοιμασία για μια “τριμερή” συνάντηση με τον Τραμπ για την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας. Νιετ, νιετ και νιετ, διευκρίνισαν οι Ρώσοι μετά τις Συνόδους. Ο Τραμπ απείλησε ξανά με “πολύ σοβαρές συνέπειες” αν δεν πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Σχεδόν ακριβώς αυτό που είχε πει όταν έθεσε την προθεσμία για την κατάπαυση του πυρός, την οποία στη συνέχεια απέσυρε.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι ΗΠΑ θα συσπείρωναν τώρα μια ενωμένη Δύση για να εντείνουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να ασκήσουν μέγιστη πίεση (ένας όρος που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για την προσέγγισή του προς το Ιράν) στον Πούτιν, ώστε να τον αναγκάσουν να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας για τη μεταπολεμική Ουκρανία, εγγυήσεις αρκετά σταθερές ώστε να μοιάζουν με το περιβόητο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο, το ερώτημα είναι τι μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ, και ειδικά το Κογκρέσο, ως δεύτερη καλύτερη πολιτική.

Ο Γκόρντον προτείνει να μελετηθεί ως πρότυπο ο Νόμος για τις Σχέσεις με την Ταϊβάν. Ο νόμος αυτός χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, όταν οι ΗΠΑ μετατόπισαν τη διπλωματική τους αναγνώριση από τη Δημοκρατία της Κίνας (την Ταϊβάν) στη Λαϊκή Δημοκρατία. Σε συνδυασμό με μεταγενέστερα “κομμουνικέ” και “διαβεβαιώσεις”, η νομοθεσία αυτή κατοχύρωσε την αμερικανική πολιτική έναντι του Στενού της Ταϊβάν μέχρι σήμερα. Ονομάζεται “στρατηγική αμφισημία”.

Ακριβώς όπως οι ΗΠΑ θέλουν να αποφύγουν τον πόλεμο με τη Ρωσία για την Ουκρανία σήμερα, έτσι και από τη δεκαετία του 1970 προσπαθούν να αποφύγουν να προκαλέσουν την κομμουνιστική Κίνα, δεσμευόμενες να υπερασπιστούν την Ταϊβάν. Έτσι, ο Νόμος για τις Σχέσεις με την Ταϊβάν (TRA) δεν αναλαμβάνει τέτοια δέσμευση. Απλώς ορίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια της Κίνας να καταλάβει με τη βία την Ταϊβάν θα αποτελέσει θέμα “σοβαρής ανησυχίας” για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αφήνει την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση αρκετά πιθανή ώστε να αποτρέψει την Κίνα από το να επιτεθεί, αλλά και αρκετά αναξιόπιστη ώστε να εμποδίσει την Ταϊβάν από το να κηρύξει την ανεξαρτησία της. Ταυτόχρονα, ο νόμος, οι επίσημες ανακοινώσεις και οι διαβεβαιώσεις δεσμεύουν επίσης τις ΗΠΑ να εξοπλίσουν την Ταϊβάν επαρκώς ώστε να μπορεί να αμυνθεί.

Ο Γκόρντον πιστεύει ότι, με κάποιες τροποποιήσεις, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εφαρμόσουν αυτό το μοντέλο στο Κίεβο, βασιζόμενες σε μια συμφωνία ασφαλείας που έχουν ήδη υπογράψει με την Ουκρανία πέρυσι. Ένας τέτοιος νόμος δεν θα ισοδυναμούσε με μια αμυντική συνθήκη παρόμοια με αυτή του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, θα επισημοποιούσε τη δέσμευση των ΗΠΑ να εξοπλίσουν και να εφοδιάσουν την Ουκρανία και θα άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρέμβουν οι ΗΠΑ εκ μέρους της σε μια μελλοντική κρίση. Θα μπορούσε να παρακάμψει το ζήτημα της κυριαρχίας στην Κριμαία ή σε άλλα εδάφη που υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις, όπως ο νόμος TRA αντιμετωπίζει το ζήτημα της κυριαρχίας στην ευρύτερη Κίνα: με ασάφεια.

Επισήμανα στον Γκόρντον ότι τα δύο πλαίσια είναι διαφορετικά. Ο TRA θεσπίστηκε όταν η Κίνα ήταν σχετικά αδύναμη και, υπό την ηγεσία του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, πρόθυμη να αποφύγει την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ – δηλαδή, εύκολο να αποτραπεί. Η σημερινή Κίνα, υπό τον Σι Τζινπίνγκ, μπορεί μια μέρα να καλέσει τη μπλόφα των ΗΠΑ, εάν πρόκειται για μπλόφα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Πούτιν, αν πιστεύει ότι η τύχη του (την οποία συγχέει με την τύχη της Ρωσίας) εξαρτάται από τη νίκη στην Ουκρανία και μπορεί ακόμη και να δικαιολογεί (όπως έχει υπαινιχθεί) πυρηνική κλιμάκωση.

Σωστή παρατήρηση, απάντησε ο Γκόρντον, πριν μου υπενθυμίσει ότι δεν μιλάμε για έναν ιδανικό κόσμο, αλλά για το χάος στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική αμφισημία που ευνοεί το Κίεβο, με την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, είναι πολύ καλύτερη από τη στρατηγική σαφήνεια της πτέρυγας του Τζέι Ντι Βανς στο κίνημα MAGA, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα εγκατέλειπαν την Ουκρανία πολύ πριν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τη Μόσχα.

Ακόμη και με έναν τέτοιο νόμο για τις σχέσεις με την Ουκρανία, η μεταπολεμική Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνει για πάντα έτοιμη να πολεμήσει για την εθνική της επιβίωση, και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να γίνουν πιο γενναίοι, ως το πιθανό ιππικό της. Αλλά τουλάχιστον οι ΗΠΑ θα έχουν κατοχυρώσει σε νόμο τη δέσμευση ότι θα παραμείνουν εκεί – χωρίς να επιδιώκουν πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά και χωρίς να γυρίσουν την πλάτη στην Ουκρανία και την Ευρώπη.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

BloombergOpinion