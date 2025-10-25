Κατεβαίνοντας τα σκαλιά του προσωπικού του Airbus A330, ο γεννημένος στην Κίνα δισεκατομμυριούχος του κλάδου των κρυπτονομισμάτων Justin Sun άγγιξε το έδαφος του Λος Άντζελες με μια θεατρική χειρονομία: είχε επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού για χρόνια απέφευγε τη χώρα υπό τον φόβο ομοσπονδιακών ερευνών. Τώρα, εμφανιζόταν ως επιχειρηματικός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – και βασικός χρηματοδότης των νέων πρωτοβουλιών του γύρω από τα crypto.

Μετά την προσγείωση, ο Sun περιόδευσε σε επιχειρηματικά και πολιτικά κέντρα: επισκέφθηκε την Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, μίλησε σε συνέδριο Bitcoin στο Λας Βέγκας, συναντήθηκε με γερουσιαστές και συμβούλους του Τραμπ. Το αποκορύφωμα ήρθε στο Trump National Golf Club στη Βιρτζίνια, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος παρέθετε δείπνο για επιφανείς υποστηρικτές. Ο Sun, με επενδύσεις άνω των 90 εκατ. δολαρίων στα νέα νομίσματα της οικογένειας Τραμπ, ήταν ο επίτιμος προσκεκλημένος. Εκεί παρέλαβε ένα χρυσό ρολόι Trump και εκφώνησε λόγο μετά τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

“Μέχρι πριν 100 ημέρες, οι αρχές κυνηγούσαν τους ανθρώπους των crypto“, είπε. “Τώρα, όλοι θέλουν να έρθουν στην Αμερική”.

Για τους επικριτές, η σχέση αυτή είναι ενδεικτική της σύγχυσης των ορίων μεταξύ πολιτικής και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν μιλά για “ξεδιάντροπη συνδιαλλαγή”, ενώ ο Λευκός Οίκος απαντά ότι ο Τραμπ “λειτουργεί πάντα υπέρ των συμφερόντων του αμερικανικού λαού”. Ωστόσο, η υπόθεση Sun φωτίζει τις ανορθόδοξες ροές κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις των Τραμπ από ξένους επενδυτές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Sun αντιμετώπιζε αγωγή σχετική με απάτη από πλευράς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Η υπόθεση “πάγωσε” λίγο μετά τις επενδύσεις του στα κρυπτονομίσματα της οικογένειας Trump.

Ο Sun δεν είναι απλώς ένας πλούσιος κερδοσκόπος. Μέσω της Tron, του δικτύου blockchain που ίδρυσε το 2017, ελέγχει μια τεράστια υποδομή μεταφοράς ψηφιακών δολαρίων μέσω stablecoins – κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένων με την αξία του αμερικανικού νομίσματος. Η Tron επεξεργάζεται πάνω από 600 δισ. δολάρια τον μήνα, ξεπερνώντας ακόμη και την PayPal. Οι υποστηρικτές του στον Λευκό Οίκο θεωρούν ότι μπορεί να μετατρέψει τα stablecoins σε εργαλείο ενίσχυσης της διεθνούς θέσης του δολαρίου – η δε οικογένεια Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία δικού της stablecoin πάνω στο δίκτυό του.Play Video

Όμως η Tron κινείται στη “γκρίζα ζώνη”. Αναφορές από υπηρεσίες δίωξης οικονομικού εγκλήματος τη συνδέουν με ξέπλυμα χρημάτων κατ’ εξακολούθηση και χρηματοδότηση απατών, ακόμη και με τρομοκρατικά δίκτυα. Ο Sun απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι συνεργάζεται με τις αρχές και ότι η αποκεντρωμένη φύση της πλατφόρμας του δεν του επιτρέπει να έχει πλήρη έλεγχο επί των δραστηριοτήτων της.

Το Bloomberg αποκάλυψε ότι ο Sun ενδέχεται να κατέχει έως και το 60% των νομισμάτων Tron, κάτι που θέτει υπό αμφισβήτηση την “αποκεντρωμένη” φύση του συστήματος. Ο ίδιος απάντησε με αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η αποκάλυψη των ψηφιακών πορτοφολιών του έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλειά του.

Ο 34χρονος επιχειρηματίας έχει χτίσει μια εικόνα τεχνολογικού σταρ με πολιτικές φιλοδοξίες. Από θαυμαστής του Τζακ Μα, έγινε δισεκατομμυριούχος μέσα από επιθετικό marketing, καμπάνιες δημοσίων σχέσεων και διάφορες φαινομενικά αντιφατικές κινήσεις. Αγόρασε ένα δείπνο με τον Γουόρεν Μπάφετ έναντι 4,6 εκατ. δολαρίων, συνεργάστηκε με τον συνθέτη Χανς Τσίμερ για την προώθηση της Tron και απέκτησε διπλωματικό τίτλο στη Γενεύη ως “πρέσβης της Γρενάδας”, που φέρεται να τον εξασφάλισε με δωρεά 150.000 δολαρίων. Οι πρώην συνεργάτες του τον περιγράφουν ως αυταρχικό, απαιτητικό και υπερβολικά φιλόδοξο.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε με τη συνεργασία του με την Tether, τον μεγαλύτερο εκδότη stablecoin. Η σύμπραξη εκτόξευσε τη χρήση της πλατφόρμας Tron, αλλά και την έκθεσή της σε παράνομες συναλλαγές. Ο Sun αντεπιτίθεται δημιουργώντας την T3 Financial Crime Unit, παρουσιάζοντάς την ως “ασπίδα του blockchain απέναντι στο έγκλημα”.

Το 2023, η SEC τον κατηγόρησε ότι χειραγωγούσε τις τιμές και πλήρωνε διασημότητες όπως η Λίντσεϊ Λόχαν και ο Soulja Boy για να προωθούν τα tokens του. Ο Sun χαρακτήρισε τον τότε επικεφαλής της SEC, Γκάρι Γκένσλερ, “τύραννο”.

Η εκλογή του Τραμπ το 2024 άλλαξε τα πάντα. Ο πρόεδρος, που παλαιότερα ειρωνευόταν τα crypto, έγινε ένθερμος υποστηρικτής τους μετά από γενναίες δωρεές από εταιρείες του κλάδου προς τον ίδιο. Υποσχέθηκε να απομακρύνει τον Γκένσλερ, να χαλαρώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς κρυπτονομισμάτων, ενώ ίδρυσε τη δική του πλατφόρμα World Liberty Financial, όπου συμμετείχαν τα μέλη της οικογένειάς του. Το project αρχικά απέτυχε, ώσπου ο Sun αγόρασε 75 εκατ. δολάρια σε tokens, εκτινάσσοντας την αξία τους και προσφέροντας στους Τραμπ έσοδα περίπου 400 εκατ. δολαρίων.

Σύννεφα

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ χαλάρωσε τις πιέσεις της SEC προς τον Sun. Οι αγωγές εναντίον της Tron και άλλων εταιρειών crypto ανεστάλησαν, ενώ το Κογκρέσο ενέκρινε νέο νόμο που αναγνωρίζει τα stablecoins ως νόμιμα ψηφιακά μέσα πληρωμής. Η World Liberty ανακοίνωσε την έκδοση του δικού της stablecoin USD1, βασισμένου στο δίκτυο Tron.

“Θα αλλάξουμε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα”, δήλωσε ο Sun, πλάι στον Έρικ Τραμπ.

Η επιτυχία αυτή οδήγησε την Tron σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο Nasdaq. Ο Sun, φορώντας το χρυσό ρολόι Trump, χτύπησε το καμπανάκι της Wall Street δηλώνοντας: “Ποτέ δεν αγαπούσα την Αμερική τόσο πολύ όσο σήμερα”.

Όμως λίγες εβδομάδες αργότερα, η World Liberty πάγωσε τους λογαριασμούς του ύστερα από φήμες ότι πουλούσε tokens της εταιρείας. Ο Sun το διέψευσε, δηλώνοντας: “Έχω επενδύσει όχι μόνο τα κεφάλαιά μου, αλλά και την εμπιστοσύνη μου. Ας προχωρήσουμε μαζί προς την επιτυχία”.

Η οικογένεια Τραμπ δεν απάντησε.

Απόδοση – Επιμέλεια: Γιώργος Δ. Παυλόπουλος

BloombergOpinion