Η Hermes Airports υποστηρίζει ενεργά την προσπάθεια καθιέρωσης της χώρας ως ολόχρονου και βιώσιμου προορισμού

Η Hermes Airports έχει εντάξει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής της, αντιμετωπίζοντάς την όχι ως μεμονωμένο στόχο αλλά ως βασικό πυλώνα λειτουργίας.

Η διαχειρίστρια των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου αναλαμβάνει την ευθύνη να δρα με σεβασμό προς το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τις μελλοντικές γενιές, υλοποιώντας πρακτικές που βασίζονται στην καινοτομία, την αποδοτικότητα και τη συνεργασία.

Με προτεραιότητα την άριστη λειτουργία των αεροδρομίων και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου, η Hermes Airports υποστηρίζει ενεργά την προσπάθεια καθιέρωσης της χώρας ως ολόχρονου και βιώσιμου προορισμού.

Παράλληλα, επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνία, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν ένα ασφαλές, παραγωγικό και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Δέσμευση για απανθρακοποίηση

Η Hermes Airports υλοποιεί εδώ και χρόνια στρατηγικό σχέδιο για μείωση και σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε πλήρη εναρμόνιση με τον στόχο της Κλιματικής Ουδετερότητας (Net Zero).

Ενδεικτικά:

◗ Στο Αεροδρόμιο Λάρνακας λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 3,5 MWp, το οποίο συνδέεται με καινοτόμο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που καλύπτει το 100% της σχεδιασμένης παραγωγικής ικανότητας.

◗ Εφαρμόζεται πρόγραμμα διαχωρισμού αποβλήτων πτήσεων, σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες, με στόχο την ανακύκλωση και σωστή διαχείριση.

◗ Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,6 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. για την εγκατάσταση επίγειων ηλεκτρικών μονάδων ισχύος (eGPU) στα δύο αεροδρόμια, συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών και θορύβου.

◗ Στο πλαίσιο της κοινοπραξίας TULIPS, η εταιρεία υιοθέτησε πρακτικές κυκλικής οικονομίας στην ανακαίνιση γραφείων, με επαναχρησιμοποίηση υλικών, εξοικονόμηση πόρων και μείωση εκπομπών CO2.

Με την υπογραφή της συλλογικής ευρωπαϊκής δέσμευσης Net Zero 2050 υπογραμμίζεται η πρόθεση της Hermes Airports να μηδενίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα έως το 2050.

Ενίσχυση συνδεσιμότητας με υπεύθυνο τρόπο

Η ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας υλοποιείται με γνώμονα την προστασία των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των μελλοντικών γενεών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα «Green Lemonade» αξιοποιεί τα λεμόνια από τα δέντρα του Αεροδρομίου Λάρνακας για την παραγωγή λεμονάδας σε συνεργασία με την ΚΕΑΝ. Τα έσοδα κατευθύνονται σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως δεντροφυτεύσεις και εξοπλισμό για το Τμήμα Δασών.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της αεροπορικής κίνησης πέραν του καλοκαιριού θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα αφού θα αποτρέψει φαινόμενα υπερτουρισμού, η Hermes Αirports επενδύει στην ανάπτυξη του ολόχρονου τουρισμού στηρίζοντας προ- ωθητικές ενέργειες, παρέχει κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες και την ίδια στιγμή προωθεί αυθεντικές κυπριακές εμπειρίες.

Βελτίωση εμπειρίας επιβατών

Η Hermes Airports επενδύει στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, συνδυάζοντας την εξυπηρέτηση με την κοινωνική υπευθυνότητα:

◗ Το πρόγραμμα «Pre-boarding Zen Mode» φέρνει τους επιβάτες σε επαφή με εκπαιδευμένα αδέσποτα σκυλιά, μειώνοντας το άγχος πριν από το ταξίδι και προσφέροντας χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους. Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τα χαμόγελα και τα θετικά σχόλια των επιβατών να είναι άφθονα! Στόχος του προγράμματος είναι και η ανάδειξη της σημασίας της υιοθεσίας ζώων, ευαισθητοποιώντας το κοινό σχετικά με τα αδέσποτα που βρίσκονται στα καταφύγια, τα οποία αναζητούν στοργή και μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι σύντροφοι.

◗ Σε συνεργασία με τη Λεβέντειο Πινακοθήκη, το πρόγραμμα «Ζωγραφική με αριθμούς» δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο αναμονής τους. Σε συνεργασία με τη Λεβέντειο Πινακοθήκη, οι επιβάτες μπαίνουν στη θέση διάσημων ζωγράφων όπως ο Ρενουάρ και ο Διαμαντής και ανασκευάζουν εμβληματικά έργα τέχνης περιμένοντας την πτήση τους.

◗ Στη στρατηγική της εταιρίας για βιώσιμη ανάπτυξη και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος σε συνάρτηση με την παροχή επιλογών προς τους επιβάτες περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση ψυκτών δωρεάν νερού στα 2 αεροδρόμια. Η εταιρεία μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι προχώρησε στην προσθήκη επιπλέον σημείων για παροχή δωρεάν πόσιμου νερού στα δύο αεροδρόμια.

◗ Η προβολή του πολιτισμού, της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής και της κουλτούρας της Κύπρου και των ανθρώπων της συνιστά βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Hermes Airports υλοποιεί διαχρονικά σειρά πρωτοβουλιών μέσω του πολυδιάστατου προγράμματος Sense of Place, με στόχο την ανάδειξη, μέσα από τα δύο αεροδρόμια, των στοιχείων που συγκροτούν τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη μακρά ιστορική του πορεία.

Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εμβληματικά έργα τέχνης καταξιωμένων Κυπρίων δημιουργών.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Η Hermes Airports θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Για τον λόγο αυτόν, εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που εστιάζουν στην ηγεσία, την εκπαίδευση, τη διαχείριση ταλέντων, την ευεξία, την επιβράβευση και τη συνεχή ανάπτυξη.

Η δέσμευση αυτή αναγνωρίζεται μέσα από σημαντικές διακρίσεις, όπως οι πλατινένιες πιστοποιήσεις Investors in People και Investors in People – Wellbeing, καθώς και το ευρωπαϊκό βραβείο Αριστείας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού του ACI Europe.

Κοινωνική συνεισφορά

Η συμβολή της εταιρείας επεκτείνεται πέραν του επιχειρηματικού της ρόλου. Από το 2010 έχει υποστηρίξει περισσότερες από 200 κοινωνικές δράσεις και κοινωφελή ιδρύματα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η συνεργασία με το ίδρυμα «Σοφία για τα Παιδιά» και το πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω», η δημιουργία αίθουσας μουσικοθεραπείας για άτομα με αυτισμό, καθώς και η στήριξη του Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας.

ΙΣΧΥΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

Η Hermes Airports αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνδυαστεί με την αειφορία, την καινοτομία και την κοινωνική ευθύνη. Με επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, ενίσχυση της συνδεσιμότητας, αναβάθμιση της εμπειρίας επιβατών και κοινωνική προσφορά, η εταιρεία συμβάλλει στη βιώσιμη πρόοδο της Κύπρου και θέτει ισχυρά θεμέλια για τις επόμενες γενιές.

www.hermesairports.com