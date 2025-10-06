Η DP World Limassol είναι προσηλωμένη στην ανάδειξη του λιμανιού της Λεμεσού σε κορυφαίο ναυτιλιακό κόμβο, συνεργαζόμενη στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να στηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, διαβεβαιώνει με συνέντευξή του στο Forbes ο διευθύνων σύμβουλος, Simon Pitout.

Simon Pitout διευθύνων σύμβουλος

Έχοντας εργαστεί σε διάφορες χώρες, ποιες μοναδικές ευκαιρίες ή προκλήσεις πιστεύετε ότι παρουσιάζει η Κύπρος σε σύγκριση με άλλες αγορές;

Η Κύπρος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο σύνολο ευκαιριών και προκλήσεων. Η στρατηγική της θέση, ανάμεσα σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή, την καθιστά φυσικό κόμβο εμπορίου και ενέργειας. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύουν τον εν δυνάμει ρόλο της ως ανερχόμενο ενεργειακό κέντρο.

Αυτό που κάνει την DP World Limassol να ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλα λιμάνια στην υποστήριξη υπεράκτιων ενεργειακών δραστηριοτήτων είναι η δυνατότητά της να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις logistics, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του τομέα.

Επίσης, έπειτα από δύο δεκαετίες έχουμε επαναφέρει τη διαμετακόμιση οχημάτων, ενώ ο τομέας των κρουαζιέρων έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, όπως αποδεικνύεται από τις 140 και πλέον αναμενόμενες φετινές αφίξεις και από την καθιέρωση του λιμανιού ως βάση αφετηρίας (home port).

Ταυτόχρονα, συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση έργων όπως η χερσαία παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο της DP World Group για μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050 αλλά και την εθνική υποχρέωση για ευθυγράμμιση των λιμενικών δραστηριοτήτων με τους στόχους βιωσιμότητας της ΕΕ.

Το λιμάνι της Λεμεσού εξυπηρετεί κρίσιμους τομείς όπως το γενικό φορτίο, την ενέργεια, καθώς και το RO-RO (Roll-on/Roll-off). Υπάρχουν νέες τάσεις ή ευκαιρίες σε αυτές τις αγορές;

Βλέπουμε κάποιες τάσεις να αναδύονται σε αυτές τις αγορές. Στον τομέα των υδρογονανθράκων, ο εντοπισμός κοιτασμάτων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή δημιουργεί σημαντική ζήτηση για εξειδικευμένες υπηρεσίες logistics, κατασκευών και υποστήριξης, καθιστώντας τη Λεμεσό σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Οι εταιρείες Exxon, ENI, Chevron, Saipem, TechnipFMC και Total έχουν όλες χρησιμοποιήσει τις ολοκληρωμένες λύσεις logistics του λιμανιού κατά τη διάρκεια των ερευνών στην Κυπριακή ΑΟΖ και την ευρύτερη περιοχή.

Στον τομέα του γενικού φορτίου, έχουμε επενδύσει σε νέο εξοπλισμό χειρισμού φορτίων και σε ψηφιακά συστήματα, τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε τα φορτία με μεγαλύτερη αποδοτικότητα – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων πιέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Μια άλλη πολλά υποσχόμενη εξέλιξη είναι η επανέναρξη διαμετακομιστικού εμπορίου μετά από δύο και πλέον δεκαετίες. Αυτό αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στη Λεμεσό ως πύλη για το περιφερειακό εμπόριο οχημάτων και ανοίγει νέες ευκαιρίες για αποθήκευση και διανομή άλλων φορτίων.

Είπατε ότι η DP World έχει στόχο τις μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050. Ποια έργα τροχοδρομούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου;

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της DP World και στο λιμάνι της Λεμεσού εξετάζουμε έργα που θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου μας για μηδενικές εκπομπές.

Μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες μας είναι η ανάπτυξη ενός χερσαίου συστήματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο θα επιτρέπει στα πλοία να σβήνουν τις μηχανές όταν συνδέονται με το τοπικό δίκτυο, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές ρύπων.

Προωθούμε επίσης σχέδια για παραγωγή πράσινης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.

Επιπλέον, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό και σε ψηφιακές τεχνολογίες που βελτιστοποιούν τις δραστηριότητές μας, μειώνοντας τους χρόνους παραμονής των πλοίων στο λιμάνι και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εργάζεστε σε κάποιο νέο έργο υποδομής ή τεχνολογίας;

Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία και στη βελτιστοποίηση των υποδομών και πόρων μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συνεργατών και των πελατών μας και να προωθούμε το παγκόσμιο εμπόριο με αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα.

Πρόσφατα, πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό χειρισμού φορτίων, ενώ αναπτύξαμε νέο Λογισμικό Σύστημα Τερματικού (TOS), μεταφέροντας όλες τις δραστηριότητες του τερματικού στο υπολογιστικό νέφος (cloud), καθώς και λύσεις ψηφιακών πληρωμών, οι οποίες έχουν βελτιώσει τη διαφάνεια, την εξυπηρέτηση πελατών και τον έλεγχο.

Ποιες είναι οι κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητές σας για το λιμάνι τα επόμενα χρόνια;

Η DP World Limassol είναι προσηλωμένη στην ανάδειξη του λιμανιού της Λεμεσού σε κορυφαίο ναυτιλιακό κόμβο, συνεργαζόμενη στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να στηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Φιλοδοξούμε να γίνουμε ο κορυφαίος διαχειριστής της περιοχής, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία και αναδεικνύοντας την Κύπρο σε πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε διακινήσει πάνω από 4 εκατομμύρια τόνους φορτίου, ενώ έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 5.000 εμπορικά πλοία χωρίς καθυστερήσεις, διασφαλίζοντας ομαλές και αξιόπιστες ροές εμπορίου.

Ακόμη, μέσω του RO-RO, έχουμε εισάγει και εξάγει πάνω από 160.000 μονάδες πολλαπλών χρήσεων, επανακαθιερώνοντας την Κύπρο ως βασικό παράγοντα στο περιφερειακό εμπόριο αυτοκινήτων και φορτίων πολλαπλών χρήσεων.

Προτεραιότητά μας είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, η επέκταση της γκάμας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και η προσέλκυση νέων εμπορικών ροών.

Παρά τη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή, πλησιάζουμε τους 1 εκατομμύριο επιβάτες από την έναρξη των δραστηριοτήτων μας στη Λεμεσό και είμαστε αποφασισμένοι να επεκτείνουμε περαιτέρω το αποτύπωμα της Κύπρου στον τομέα των κρουαζιέρων – έναν αποδεδειγμένο οικονομικό πολλαπλασιαστή: κατά μέσο όρο, κάθε επιβάτης ξοδεύει μεταξύ €70 και €100 κατά τη διάρκεια της σύντομης διαμονής του στη χώρα, συνεισφέροντας άμεσα σε τοπικές επιχειρήσεις όπως διοργανωτές εκδρομών, εστιατόρια, καταστήματα και μεταφορές.

Αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ σε οικονομικό όφελος, ενώ παράλληλα προβάλλει τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την κληρονομιά της Κύπρου σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Φέτος, το λιμάνι της Λεμεσού αναμένει περίπου 140 κρουαζιερόπλοια και πάνω από 160.000 επιβάτες – σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2024, που υποδέχτηκε 106 κρουαζιερόπλοια και 109.000 επιβάτες.

Τον Απρίλιο υποδεχθήκαμε επίσης το Marella Discovery II, την πρώτη κρουαζιέρα «home port» που είχαμε εδώ και αρκετά χρόνια, με επιβάτες που αναχωρούν και επιστρέφουν στη Λεμεσό κάθε εβδομάδα. Άλλες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως η Royal Caribbean, η Norwegian, η Celebrity, η TUI Cruises, η RSSC και η Mano Maritime έχουν στο πρόγραμμα τους τη Λεμεσό, με τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο να αποτελούν τους μήνες αιχμής.

Πώς θα επηρεάσει την DP World Limassol η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα λιμάνια;

Η ΕΕ θέτει προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και μελλοντικών προκλήσεων με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και της καινοτομίας, τη βελτίωση της ασφάλειας, των δεξιοτήτων και των κοινωνικών συνθηκών, καθώς και τη στήριξη των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας.

Η στρατηγική αυτή θα επηρεάσει αναμφίβολα τις λιμενικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της DP World Limassol.

Ως κόμβος logistics και ενέργειας, η DP World Limassol τηρεί ήδη αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, περιβάλλοντος και προστασίας, σχεδιασμένα να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και να διατηρούν την ασφάλεια του λιμανιού.

Η υγεία και η ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με πολιτικές που προστατεύουν τους πελάτες και το προσωπικό και διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες πληρούν τα διεθνή πρότυπα, περιορίζοντας τους κινδύνους και ενισχύοντας τη συνολική αποδοτικότητα.

Η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί επίσης βασικό στόχο, με στρατηγικές που δίνουν προτεραιότητα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του λιμένα και στη συνεργασία με τους πελάτες για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στον τομέα της ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική της ΕΕ ενισχύει τις προτεραιότητες που έχει ήδη θέσει η DP World Limassol, όπως οι επενδύσεις σε χερσαία συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ΑΠΕ και ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

tel: 25858700

DP World Limassol, Old Passenger

Terminal, North Quay, Port of

Limassol, PO Box: 71017, 3840