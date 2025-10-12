«Όταν διαχειρίζομαι κανονιστικές υποχρεώσεις, επικεντρώνομαι στη δημιουργία πλαισίων που δεν περιορίζονται στο να τηρούνται τυπικά οι κανόνες, αλλά υποστηρίζουν ουσιαστικά την λήψη ηθικών αποφάσεων. Πιστεύω ότι η συμμόρφωση πρέπει να υπηρετεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και να προστατεύει τους πελάτες, αξίες που ευθυγραμμίζονται με τη φιλοσοφία μου να ενεργώ πάντα με δικαιοσύνη και υπευθυνότητα»

Ως κορυφαία εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών συμμόρφωσης, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μια γυναίκα που ηγείται σε έναν τόσο απαιτητικό και εξειδικευμένο κλάδο;

Η μεγαλύτερη πρόκληση για μια γυναίκα που ηγείται στο χώρο της συμμόρφωσης είναι να ισορροπεί τη συνεχή πίεση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού κανονιστικού περιβάλλοντος, με την ανάγκη να εδραιώσει κύρος και εμπιστοσύνη σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο. Για εμένα, ο τρόπος αντιμετώπισης ήταν να μετατρέψω αυτή την πρόκληση σε δύναμη, συνδυάζοντας την εμπειρία μου στο κανονιστικό πλαίσιο με ανθεκτικότητα, ενσυναίσθηση και αποτελεσματική επικοινωνία. Ευτυχώς, τα πράγματα αλλάζουν με τα χρόνια, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες εισέρχονται στον κλάδο και αποδεικνύουν την αξία τους, γεγονός που συμβάλλει στη διαμόρφωσή ενός περιβάλλοντος πιο συμπεριληπτικού, δημιουργικού και ανοιχτού στη συνεργασία.

Πώς η προσωπική σας φιλοσοφία και οι αξίες σας καθοδηγούν την προσέγγισή σας στη διαχείριση της συμμόρφωσης και των κανονιστικών υποχρεώσεων;

Η προσέγγισή μου καθοδηγείται από την ακεραιότητα, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Αυτές οι αξίες δεν είναι μόνο προσωπικές αρχές αλλά και το θεμέλιο της αποτελεσματικής συμμόρφωσης. Όταν διαχειρίζομαι κανονιστικές υποχρεώσεις, επικεντρώνομαι στη δημιουργία πλαισίων που δεν περιορίζονται στο να τηρούνται τυπικά οι κανόνες, αλλά υποστηρίζουν ουσιαστικά την λήψη ηθικών αποφάσεων. Πιστεύω ότι η συμμόρφωση πρέπει να υπηρετεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και να προστατεύει τους πελάτες, αξίες που ευθυγραμμίζονται με τη φιλοσοφία μου να ενεργώ πάντα με δικαιοσύνη και υπευθυνότητα.

Σε μια αγορά όπως η Κύπρος, που συνδυάζει έντονη κανονιστική δραστηριότητα με διεθνείς απαιτήσεις, ποιο είναι το όραμά σας για την εξέλιξη των υπηρεσιών συμμόρφωσης;

Το όραμά μου είναι οι υπηρεσίες συμμόρφωσης στην Κύπρο να ξεπεράσουν το στάδιο της τυπικής τήρησης κανονισμών και να εξελιχθούν σε πραγματικούς στρατηγικούς συνεργάτες των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι τα τμήματα συμμόρφωσης θα λειτουργούν ολοένα και περισσότερο ως κόμβοι καινοτομίας, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα δεδομένα για να προβλέπουν κινδύνους, να απλοποιούν διαδικασίες και να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη ακολουθώντας το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό θα ενισχύσει τη θέση της Κύπρου ως ενός αξιόπιστου και ανταγωνιστικού χρηματοοικονομικού κέντρου.

Πώς καλλιεργείτε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και ηθικής ηγεσίας στην ομάδα σας, ώστε η συμ- μόρφωση να μην αποτελεί απλώς υποχρέωση αλλά μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης;

Η συμμόρφωση μπορεί να επιτύχει μόνο αν είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα μιας εταιρείας. Στις ομάδες μου δίνω έμφαση στη διαφάνεια και την εκπαίδευση, διασφαλίζοντας ότι κάθε εργαζόμενος κατανοεί όχι μόνο ποιοι είναι οι κανόνες και οι ρυθμίσεις, αλλά και γιατί υπάρχουν. Ενθαρρύνω τη συνεργασία, τη συνεχή κατάρτιση και τον ανοιχτό διάλογο. Όταν οι άνθρωποι εμπιστεύονται ότι η ηγεσία εκτιμά την ακεραιότητα, η συμμόρφωση παύει να θεωρείται υποχρέωση και αναγνωρίζεται ως στρατηγική ανάπτυξης που προστατεύει τόσο την εταιρεία όσο και τους πελάτες της.

Κοιτάζοντας πίσω στη δική σας πορεία, ποια στιγμή θεωρείτε ότι καθόρισε τον δρόμο σας ως γυναίκα ηγέτιδα στον τομέα της συμμόρφωσης;

Αναπολώντας, μια καθοριστική στιγμή ήταν όταν μου ζητήθηκε για πρώτη φορά να ηγηθώ ως λειτουργός συμμόρφωσης. Ξαφνικά, είχα την πλήρη ευθύνη για τη διαμόρφωση πολιτικών, την καθοδήγηση της ανώτατης διοίκησης και την υποστήριξη της ομάδας μου σε πολύπλοκες προκλήσεις. Σε αυτόν τον ρόλο συνειδητοποίησα ότι η φωνή και η κρίση μου μπορούσαν να επηρεάσουν όχι μόνο διαδικασίες, αλλά και την κουλτούρα της εταιρείας. Αυτή η εμπειρία μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να αγκαλιάσω πλήρως την ηγεσία και να καθοδηγήσω άλλες γυναίκες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της συμμόρφωσης.