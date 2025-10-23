Οι Δώρα Χαραλάμπους, Director of Operations, Σόφη Χαραλάμπους, Director of Sales & Marketing και Νικολέτα Χαραλάμπους, Vice President, αναλύουν στο Forbes το όραμα της Prospecta Development, μιας εταιρείας που καθοδηγείται από τρεις δυναμικές γυναίκες, σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο

Ποιο είναι το όραμα της Prospecta Development μέσα από μεγάλα έργα και αναπτύξεις;

Το όραμα της Prospecta Development, με έδρα την Πάφο και ιστορία άνω των τεσσάρων δεκαετιών, εκφράζεται μέσα από μεγάλα έργα και αναπτύξεις που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της σύγχρονης κατοικίας και της επενδυτικής αξίας.

Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην απλή ανέγερση κτηρίων, αλλά επικεντρώνεται στη δημιουργία ολοκληρωμένων κοινοτήτων σε στρατηγικά σημεία της Κύπρου, που συνδυάζουν ποιότητα ζωής, βιωσιμότητα και υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική.

Με περισσότερα από 150 ολοκληρωμένα έργα και συνολική ανάπτυξη άνω του ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων, η Prospecta αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της για να προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες των αγοραστών και να δημιουργεί χώρους που αντέχουν στον χρόνο και προσφέρουν υπεραξία. Ο στόχος της μέσα από μεγάλες αναπτύξεις είναι να τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο, να ενισχύει την ελκυστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού και οικιστικού προορισμού και να καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη ακινήτων υψηλής ποιότητας.

Πώς ενσωματώνετε την καινοτομία στα έργα σας ώστε να ξεχωρίζουν στην αγορά;

Η καινοτομία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Prospecta. Κάθε έργο σχεδιάζεται με γνώμονα τις τάσεις της εποχής, την αρχιτεκτονική αρτιότητα και τις τεχνολογικές δυνατότητες. Η συνεργασία με καταξιωμένους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές εξασφαλίζει υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, ενώ η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως ενεργειακά αποδοτικά συστήματα, προηγμένα υλικά και έξυπνες λύσεις κατοικιών (smart features), δημιουργεί ένα προϊόν που ξεχωρίζει στην αγορά.

Η Prospecta δεν περιορίζεται στην κατασκευή κατοικιών· δημιουργεί ολοκληρωμένες εμπειρίες ζωής, με έμφαση στην ποιότητα, τον σχεδιασμό και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Την εταιρεία καθοδηγούν τρεις γυναίκες σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο, φέρνοντας φρεσκάδα, λεπτομέρεια και δημιουργικότητα. Το white-glove service και το μοντέλο one-stop shop προσφέρουν μια μοναδική πρόταση αξίας και VIP εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Τι ρόλο παίζουν η βιωσιμότητα και οι αρχές ESG στις αναπτύξεις σας και πώς ανταποκρίνεστε στις αυξανόμενες προσδοκίες επενδυτών και χρηστών;

Η βιωσιμότητα και οι αρχές ESG αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία κάθε ανάπτυξης της Prospecta. Η ενεργειακή απόδοση, η χρήση οικολογικών υλικών και ο σεβασμός στο φυσικό τοπίο ενσωματώνονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων μας.

Δίνουμε προτεραιότητα σε λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν τη μακροχρόνια αξία της επένδυσης. Η ενσωμάτωση των αρχών ESG δεν είναι απλά συμμόρφωση, αλλά στρατηγική επιλογή που διασφαλίζει ανταγωνιστικότητα και πρόσθετη αξία.

Ποιες βασικές τάσεις βλέπετε σήμερα να διαμορφώνουν τον κλάδο του real estate και της ανάπτυξης, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς;

Ο κλάδος μεταβάλλεται ραγδαία, με αυξημένη ζήτηση για κατοικίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας. Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση παίζουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και τη διαχείριση ακινήτων. Οι αγοραστές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια, άνεση, ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής. Η αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές τοποθετεί την Κύπρο και ειδικά την Πάφο στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος και ποιες ευκαιρίες ανάπτυξης βλέπετε;

Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν αύξηση κόστους υλικών, πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και πολύπλοκους κανονισμούς. Η αβεβαιότητα στη χρηματοδότηση και η αυστηροποίηση περιβαλλοντικών κανόνων απαιτούν ευελιξία και στρατηγικό σχεδιασμό. Παρά τις δυσκολίες, η Prospecta υιοθετεί νέες τεχνολογίες που μειώνουν κόστη και εστιάζει σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της σε αναπτυσσόμενες περιοχές.

Ποια από τα έργα σας θεωρείτε ορόσημα για την Prospecta Development και πώς αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της εταιρείας σας;

Ένα από τα έργα-ορόσημα της Prospecta Development είναι το Tony Blue Residences, το οποίο έχει τιμηθεί με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στην ποιότητα, την καινοτομία και την πολυτέλεια.

Συγκεκριμένα, το έργο διακρίθηκε στα European Property Awards 2025, κατακτώντας δύο βραβεία στις κατηγορίες Residential Development 10-19 Units και Architecture Multiple Residence. Παράλληλα, απέσπασε το βραβείο Best Luxury Villa Development από τα Luxury Lifestyle Awards 2025, ενώ επιπλέον επιλέχθηκε ανάμεσα στα TOP 100 Luxury Residences of the World 2025, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος και τη διεθνή του αναγνώριση. Συνεχίζοντας σε αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση, σχεδιάζουμε δύο νέα εμβληματικά έργα (flagship developments), που θα προσφέρουν πάνω από 100 νέες οικιστικές μονάδες, ενισχύοντας το αποτύπωμά μας στον κλάδο.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την Prospecta Development; Υπάρχουν επερχόμενα έργα ή στρατηγικές συνεργασίες που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας;

Κοιτάζοντας το μέλλον, η Prospecta συνεχίζει να επεκτείνεται με νέα έργα σε σχεδιασμό, όπως ένα παραλιακό οικιστικό έργο στην Πάφο, με πολυτελείς παροχές τύπου θερέτρου και μια μικτή ανάπτυξη στο κέντρο της πόλης που θα συνδυάζει εμπορικές και οικιστικές μονάδες. Στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές ενισχύουν την ταυτότητα της εταιρείας, ενώ η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσω καινοτόμων εργαλείων και εμπειριών βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η Prospecta δεν αναπτύσσει απλώς ακίνητα δημιουργεί περιβάλλοντα που αντέχουν στον χρόνο, προτείνοντας έναν νέο ορισμό για την κατοικία και την επένδυση στην Κύπρο του αύριο.

www.prospectadevelopment.com