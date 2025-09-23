Η Eurobank προχώρησε σε πρόσθετη έκδοση ομολόγου ύψους €200 εκατ., αξιοποιώντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ήδη υφιστάμενο senior ομόλογο λήξης 2028 συνολικής αξίας €500 εκατ.

Η νέα έκδοση πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη συμμετοχή των Deutsche Bank και BNP Paribas. Η τιμή έκδοσης ορίστηκε στο 99,817%, με απόδοση 2,978%.

Οι νέοι τίτλοι (ISIN: XS3110850347) θα ενοποιηθούν με τους υφιστάμενους, σχηματίζοντας μία ενιαία σειρά. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ οι τίτλοι παραμένουν εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα κεφάλαια από την έκδοση θα ενισχύσουν την κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου βάσει της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.