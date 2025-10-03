Στα χνάρια του Jamie Oliver, ο Άκης Πετρετζίκης δεν περιορίζεται στον ρόλο του τηλεοπτικού μάγειρα, αλλά έχει εξελιχθεί σε επιχειρηματία με πολυσχιδείς δραστηριότητες. Από τις εκπομπές και τα βιβλία μαγειρικής, έως την πώληση τροφίμων, την εστίαση, τα σκεύη και τις υπηρεσίες catering, ο πρώτος νικητής του MasterChef έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό brand που μεταφράζεται σε σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα.

Κέρδη-ρεκόρ για την Άκης Πετρετζίκης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Το 2024 η βασική του εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,709 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 43,5%, ποσοστά που θυμίζουν start-up τεχνολογίας. Ο ετήσιος τζίρος υποχώρησε οριακά κατά 3,2%, στα 3,924 εκατ. ευρώ, αλλά η κερδοφορία παρέμεινε ισχυρή.

Το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε στο 54,5%, η απόδοση ενεργητικού στο 21% και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 23,8%, επιδόσεις που ξεχωρίζουν στον ελληνικό επιχειρηματικό χάρτη. Η εταιρεία, με 25 εργαζόμενους και δαπάνες προσωπικού 568 χιλ. ευρώ, λειτουργεί ουσιαστικά ως εταιρεία branding και περιεχομένου, με περιορισμένες αγορές εμπορευμάτων.

Ισχυρή ρευστότητα και εξόφληση δανεισμού

Το ενεργητικό αυξήθηκε σε 8,112 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση έφτασε τα 7,166 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 2,754 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν. Το 2024 η εταιρεία εξόφλησε πλήρως τον τραπεζικό δανεισμό, εξασφαλίζοντας ρευστότητα τριπλάσια των υποχρεώσεων. Στα πάγια περιλαμβάνεται και οικόπεδο 1,35 εκατ. ευρώ στα Σπάτα.

Παρά τα υψηλά κέρδη, δε διανεμήθηκαν μερίσματα και τα κέρδη παρέμειναν στην εταιρεία, με στόχο το 2025 να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών.

Ζημιές για θυγατρικές εταιρείες

Αντίθετα, η Akis Petretzikis Hub ΙΚΕ κατέγραψε το 2024 ζημιές 14,4 χιλ. ευρώ, ενώ η Burger Ap ΙΚΕ εμφάνισε μηδενικά έσοδα και ζημιές 10,8 χιλ. ευρώ, με ανενεργά πάγια 348 χιλ. ευρώ.

Το 2024 τέθηκε σε εκκαθάριση και η ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ ESHOP Ε.Ε., ενώ είχε προηγηθεί το 2023 το κλείσιμο της αλυσίδας Kitchen Lab με τρία καταστήματα.

Επικέντρωση σε κερδοφόρες δραστηριότητες

Με τις κινήσεις αυτές, η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: επικέντρωση στις δραστηριότητες με το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και χαμηλό ρίσκο, αξιοποιώντας στο έπακρο το brand του δημοφιλούς σεφ.

