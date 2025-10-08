Ο Όμιλος Jumbo κατέγραψε αύξηση 7,6% στις πωλήσεις του στο 9μηνο 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου, παρά τις δημογραφικές προκλήσεις και τις φορολογικές πιέσεις σε ορισμένες αγορές.

Τον Σεπτέμβριο, μήνα που παραδοσιακά ενισχύεται από την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, ο όμιλος σημείωσε άνοδο πωλήσεων 4%, με την ελληνική και την κυπριακή αγορά να καταγράφουν τις υψηλότερες επιδόσεις.

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% τον Σεπτέμβριο και κατά 9% στο 9μηνο, παρά την υπογεννητικότητα που περιορίζει τη ζήτηση για σχολικά είδη. Στην Κύπρο, η άνοδος ήταν 5% τον Σεπτέμβριο και 8% στο 9μηνο.

Στη Βουλγαρία, οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές τον Σεπτέμβριο, με συνολική αύξηση 3% στο 9μηνο, ενώ στη Ρουμανία οι επιδόσεις διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα τον Σεπτέμβριο και έκλεισαν με άνοδο 6% στο 9μηνο, παρά την αύξηση ΦΠΑ που απορροφήθηκε από την εταιρεία.

Η διοίκηση σημειώνει ότι η διαφοροποίηση του προϊοντικού μίγματος, πέρα από τα σχολικά είδη, και η ενίσχυση νέων κατηγοριών προϊόντων επιτρέπουν στον όμιλο να μετριάζει τις πιέσεις από τη συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού και να διατηρεί σταθερό ρυθμό ανάπτυξης.

Capital.gr