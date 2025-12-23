Στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχεται θεσμικά ο όμιλος AKTOR, με τη σύσταση νέας 100% θυγατρικής, σηματοδοτώντας τη στρατηγική του τοποθέτηση στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (Battery Energy Storage Systems – BESS).

Συγκεκριμένα, στις 15 Δεκεμβρίου 2025 συστάθηκε η «AKTOR ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο AKTOR BESS Μονοπρόσωπη Α.Ε., επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του ομίλου να αποκτήσει ενεργό ρόλο σε έναν κλάδο-κλειδί για τη μετάβαση του ηλεκτρικού συστήματος και τη διείσδυση των ΑΠΕ.

Η νέα εταιρεία διαθέτει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 80.000 ευρώ, καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με μοναδικό μέτοχο την AKTOR Ανανεώσιμες Μονοπρόσωπη Α.Ε., στοιχείο που εντάσσει την αποθήκευση ενέργειας στον πυρήνα της στρατηγικής του ομίλου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις ενεργειακές υποδομές.

Η έδρα της AKTOR BESS βρίσκεται στην Παιανία Αττικής (Λ. Παιανίας–Μαρκοπούλου, 19ο χλμ), ενώ η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Ως κύρια δραστηριότητα ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με το καταστατικό να προβλέπει ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά), παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου, κατασκευή ενεργειακών υποδομών, εμπορία και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ενεργειακές και οικονομοτεχνικές μελέτες.

Το εύρος αυτό υποδηλώνει ότι η AKTOR BESS μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως όχημα ανάπτυξης αυτόνομων έργων αποθήκευσης, όσο και συμπληρωματικά στα έργα ΑΠΕ του ομίλου, ενισχύοντας την ευελιξία, τη διαχείριση φορτίου και τη συμμετοχή στις αγορές εξισορρόπησης.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Αλέξανδρος Εξάρχου, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα της νέας δραστηριότητας σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η αποθήκευση ενέργειας θεωρείται κρίσιμος πυλώνας για τη σταθερότητα του συστήματος, τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ και τη σταθεροποίηση των τιμών. Με τη σύσταση της AKTOR BESS, ο όμιλος τοποθετείται θεσμικά σε έναν από τους πιο δυναμικούς και στρατηγικούς κλάδους της ενεργειακής αγοράς, προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Η αγορά αποθήκευσης εξελίσσεται από «επιλογή» σε «αναγκαιότητα», με προοπτικές σταθεροποίησης του κόστους μπαταριών λόγω τεχνολογικής ωρίμανσης και ανταγωνισμού, αλλά και προκλήσεις από δασμούς και πληθωρισμό. Στην Ελλάδα, η μετάβαση προς ώριμο στάδιο συνοδεύεται από έμφαση σε ευέλικτες αγορές και σενάρια “zero feed-in”.

