Η πλειοψηφία των μετόχων του ΟΠΑΠ ενέκρινε τη συμφωνία συνένωσης με την Allwyn κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση του εταιρικού μετασχηματισμού του Οργανισμού.

Η συνέλευση, που διήρκεσε σχεδόν 3,5 ώρες, εξελίχθηκε σε έναν εκτενή κύκλο διαλόγου, με τους μετόχους να υποβάλλουν σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τη διοίκηση αναφορικά με τους όρους και τη δομή της συναλλαγής. Με την ολοκλήρωσή της, ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς επιτεύχθηκαν οι απαιτούμενες πλειοψηφίες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, έκανε λόγο για την έναρξη μιας νέας εποχής ανάπτυξης και εξέλιξης και για τις δύο εταιρείες, σημειώνοντας ότι η συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρό διεθνές σχήμα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Η δομή και το μέγεθος της νέας εταιρείας

Η συμφωνία προβλέπει την ενοποίηση ΟΠΑΠ και Allwyn σε ενιαία εταιρική δομή. Σύμφωνα με παρουσίαση των διοικητικών ομάδων προς αναλυτές, η νέα ενοποιημένη εταιρεία θα έχει εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση 16 δισ. ευρώ, φιλοδοξώντας να αναδειχθεί σε διεθνή ηγέτη στα τυχερά παίγνια.

Το νέο σχήμα θα συνδυάζει την ισχυρή παρουσία του ΟΠΑΠ στην ελληνική αγορά με το διεθνές δίκτυο της Allwyn σε περισσότερες από 15 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, διατηρώντας ηγετικές θέσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα dual listing σε διεθνές χρηματιστήριο.

Μερίσματα και χρηματοοικονομικά μεγέθη

Η πολιτική διανομής μερίσματος θα στοχεύει σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, σε ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠΑΠ. Θα παρέχεται, επίσης, επιλογή επανεπένδυσης μερίσματος, ενώ θα εξεταστούν ειδικά μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, προβλέπεται η καταβολή ειδικού μερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Μετοχική σύνθεση και έδρα

Η συγχωνευμένη εταιρεία θα φέρει την επωνυμία Allwyn, με τον όμιλο να κατέχει 78,5% του νέου σχήματος και τους λοιπούς μετόχους του ΟΠΑΠ το 21,5%. Η έδρα θα βρίσκεται αρχικά στο Λουξεμβούργο, με πρόβλεψη μόνιμης μεταφοράς στην Ελβετία.

Όπως έχει αναφερθεί, οι μέτοχοι θα συμμετέχουν σε έναν οργανισμό με pro forma EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, ενώ περίπου 55% των εσόδων από τυχερά παιχνίδια θα προέρχεται από το διαδίκτυο, στοιχείο που υπογραμμίζει τη στρατηγική έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

