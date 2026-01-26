Πάνω από το κρίσιμο όριο του 5% ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα στην Eurobank η Capital Group Companies, Inc., σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας προς το επενδυτικό κοινό.

Όπως γνωστοποιήθηκε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 και έπειτα από σχετική ενημέρωση της Capital Group Companies, Inc. (CGC), στις 21 Ιανουαρίου 2026 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η CGC επί των κοινών μετοχών της Eurobank υπερέβη το όριο του 5%.

Το συνολικό ποσοστό της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας διαμορφώθηκε σε 5,12%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.981.494 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται έμμεσα μέσω της Capital Research and Management Company, η οποία ελέγχεται από την Capital Group Companies, Inc. Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται κατοχή δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η Capital Group Companies, Inc. είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company (CRMC) και της Capital Bank & Trust Company (CB&T). Η CRMC αποτελεί εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιείται ως διαχειριστής επενδύσεων για την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, καθώς και για άλλα συλλογικά επενδυτικά σχήματα, ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Παράλληλα, μέσω θυγατρικών της, η CRMC διαχειρίζεται επενδύσεις μέσω των πλατφορμών Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Στον όμιλο περιλαμβάνεται και η Capital Group International, Inc., η οποία ελέγχει έξι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων με δραστηριότητα κυρίως στη διαχείριση χαρτοφυλακίων θεσμικών και πελατών υψηλής καθαρής θέσης.

Όπως επισημαίνεται, ούτε η Capital Group Companies, Inc. ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες της κατέχουν μετοχές της Eurobank για ίδιο λογαριασμό, καθώς οι μετοχές ανήκουν σε λογαριασμούς πελατών υπό διακριτική διαχείριση από μία ή περισσότερες εταιρείες του ομίλου Capital.