Σημαντικό ορόσημο για το Κυπριακό Χρηματιστήριο αποτελεί η έναρξη της παράλληλης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζα Eurobank Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ εισάγονται προς διαπραγμάτευση 3.631.510.801 συνήθεις μετοχές της Eurobank, ονομαστικής αξίας €0,22. Οι μετοχές της τράπεζας είναι ήδη εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που καθιστά την κίνηση παράλληλη εισαγωγή τίτλων.

Η Eurobank συγκαταλέγεται στις τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας και διαθέτει διεθνή παρουσία πέραν της εγχώριας αγοράς, με δραστηριότητες στη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρώτος ειδικός διαπραγματευτής στο ΧΑΚ

Παράλληλα με την έναρξη της διαπραγμάτευσης, ενεργοποιείται από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 και ο θεσμός του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker) στο ΧΑΚ, με την Eurobank Equities να αναλαμβάνει τον ρόλο αυτό για τη μετοχή της Eurobank.

Πρόκειται για την πρώτη ενεργοποίηση market maker στην αγορά του ΧΑΚ, με στόχο την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας, τη βελτίωση της ρευστότητας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς, θεσμό που εφαρμόζεται ευρέως στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Συνεργασία ΧΑΚ – Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το ΧΑΚ επισημαίνει ότι καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της παράλληλης εισαγωγής διαδραμάτισε η στενή συνεργασία με τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργήθηκε διασύνδεση (standard link) μεταξύ των Αποθετηρίων ΧΑΚ και ATHEX – ΕΛΚΑΤ, διευκολύνοντας τόσο την εισαγωγή των τίτλων όσο και τις μεταφορές αξιών μεταξύ των δύο αγορών.

Το Κυπριακό Χρηματιστήριο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να προωθεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση επενδυτών και θεσμικών συμμετεχόντων.