Η Τράπεζα Eurobank ανακοίνωσε ότι οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την έναρξη διαπραγμάτευσης των ίδιων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 15 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται συνολικά για 3.631.510.801 κοινές ονομαστικές άυλες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ εκάστη, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης και χαρακτηρίζονται ως «Νέες Μετοχές».

Η παράλληλη εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου πραγματοποιείται, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η διαπραγμάτευσή τους θα διενεργείται βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας και των Κανονισμών του ΧΑΚ.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοινωθείσας στις 12.12.2025 έναρξης διαπραγμάτευσης στις 15.12.2025 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» από την Eurobank («Νέες Μετοχές») και της σχετικής έγκρισης εισαγωγής τους από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») στις 18.12.2025, τα τρία δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες μία (3.631.510.801) κοινές ονομαστικές άυλες μετά ψήφου Νέες Μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) εκάστη θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ την 19.12.2025.

Η παράλληλη εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. θα διενεργείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Χ.Α.Κ.