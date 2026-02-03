Σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους Έλληνες εφοπλιστές δημιουργεί η επικείμενη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για πλοία μεταφοράς LNG και να οδηγήσει σε νέα, μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Tradewinds, η πλήρης απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό LNG θα απαιτήσει τουλάχιστον 30 επιπλέον πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί στις εισαγωγές. Όπως ανέφερε ο αναλυτής της Vortexa Ashley Sherman, μιλώντας σε εκδήλωση στη Ντόχα ενόψει της συνάντησης LNG2026, η αυξημένη ζήτηση θα αφορά κυρίως μακρινές διαδρομές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ευνοεί τους πλοιοκτήτες με ισχυρό και σύγχρονο στόλο.

Η ΕΕ έχει ήδη δρομολογήσει την απαγόρευση των βραχυπρόθεσμων εισαγωγών ρωσικού LNG από τον Απρίλιο του 2026, ενώ τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια αναμένεται να τερματιστούν από τις αρχές του 2027, με στόχο την πλήρη εφαρμογή έως το τέλος εκείνης της χρονιάς. Το ρωσικό LNG αντιστοιχεί σήμερα σε 15 εκατ. τόνους, ή περίπου 14% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ.

Η ελληνική ναυτιλία κατέχει κομβικό ρόλο στη μεταφορά LNG, καθώς –σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών– αντιπροσωπεύει το 24,5% της παγκόσμιας δραστηριότητας μεταφοράς LNG. Ως εκ τούτου, κάθε αύξηση της ζήτησης μεταφράζεται σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση στους ναύλους, περισσότερα συμβόλαια και ενίσχυση των παραγγελιών νεότευκτων πλοίων.

Στην κορυφή του ελληνόκτητου στόλου LNG βρίσκεται η Maran Gas της Μαρία Αγγελικούση, με 49 πλοία σε λειτουργία και άλλα 11 υπό κατασκευή, δυναμικό μεταφοράς 8,23 bcm φυσικού αερίου και στόλο τελευταίας τεχνολογίας. Η εταιρεία συνδυάζει μακροπρόθεσμη κάλυψη συμβολαίων με επιλεκτική έκθεση στην spot αγορά, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η GasLog Partners του Πήτερ Λιβανός με 37 πλοία LNG, στηριζόμενη σε στρατηγική μακράς πνοής και σταθερά συμβόλαια, τα οποία επωφελούνται άμεσα από την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Γιώργος Προκοπίου, ο οποίος μέσω των Dynagas και Dynagas Partners διαχειρίζεται πάνω από 20 πλοία LNG, με έντονη παρουσία στην υποστήριξη FSRUs και σε niche διαδρομές Βόρειας Ευρώπης και Baltic/Arctic LNG flows, στοιχείο που προσδίδει στρατηγική αξία για την ΕΕ.

Ακολουθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την Capital Gas να διαχειρίζεται 18 πλοία LNG, ενώ οι παραλαβές νεότευκτων έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και το 2027. Στην πρώτη πεντάδα εντάσσεται και ο Γιώργος Οικονόμου, μέσω της TMS Cardiff Gas, με 16 πλοία LNG και πιο επιθετικό προφίλ ανάπτυξης, που επωφελείται από spikes στη ζήτηση.

Παρουσία στον κλάδο διατηρούν επίσης ο Νικόλας Μαρτίνος (Thenamaris) και η Άννα Αγγελικούση (Alpha Gas) με 8 πλοία έκαστος, ο Ανδρέας Μαρτίνος (Minerva Gas) με 5 πλοία και δύο ακόμη υπό παράδοση το 2026, καθώς και ο Νίκος Τσάκος μέσω της TEN και ο Πάρης Κασιδόκωστας-Λάτσης μέσω της Latsco, με δύο πλοία LNG ο καθένας.

Capital.gr