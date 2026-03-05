Δύο χρόνια μετά τον τερματισμό της συνεργασίας της με την Coca-Cola 3E, η Campari Hellas φαίνεται να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη μετάβαση στο νέο μοντέλο λειτουργίας της. Τα οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης δείχνουν ότι η εταιρεία πέρασε από τη φάση της προσαρμογής σε εκείνη της επιβεβαίωσης, με αύξηση τζίρου, ενίσχυση κερδοφορίας και γενναία διανομή μερίσματος προς τη μητρική εταιρεία.

Η δεύτερη χρονιά πλήρους εμπορικής αυτονόμησης αποδείχθηκε ιδιαίτερα θετική για την ελληνική θυγατρική του ιταλικού ομίλου. Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 46 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 50%, επιτρέποντας στη μητρική να λάβει σημαντικά αυξημένο μέρισμα.

Από το παλιό μοντέλο διανομής στη νέα στρατηγική

Μέχρι το τέλος του 2023 η εμπορική δραστηριότητα της Campari στην Ελλάδα λειτουργούσε μέσω διαφορετικών συνεργασιών διανομής. Η Coca-Cola 3E διαχειριζόταν βασικά διεθνή brands όπως Campari και Aperol, ενώ η Καρούλιας είχε την ευθύνη διανομής του Ούζο 12.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 η Campari Hellas ανέλαβε πλήρως τη διανομή των διεθνών σημάτων της, συγκεντρώνοντας κάτω από την ίδια εταιρική δομή δραστηριότητες που μέχρι τότε διαχειρίζονταν τρίτοι. Το Ούζο 12 εξακολουθεί να διανέμεται από την Beverage World.

Η αλλαγή αυτή συνοδεύτηκε και από σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης. Ο αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε από 28 άτομα το 2023 σε 78 στο τέλος του 2024 και σε 81 το 2025, ενισχύοντας την τοπική παρουσία του ομίλου στην ελληνική αγορά.

Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και κερδών

Τα οικονομικά στοιχεία καταγράφουν σαφή βελτίωση των επιδόσεων. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 21,9%, φθάνοντας τα 46,17 εκατ. ευρώ από 37,87 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 25,43 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 8,67 εκατ. ευρώ.

Μετά την καταβολή φόρων περίπου 2 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 6,65 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 49% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης αυξήθηκαν μόλις κατά 4,2%, ρυθμός σημαντικά χαμηλότερος από την άνοδο των πωλήσεων, γεγονός που αποδίδεται σε βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και σε οικονομίες κλίμακας.

Ανάπτυξη σε απαιτητικό περιβάλλον

Η επίδοση αυτή σημειώθηκε σε μια περίοδο όπου το κανάλι της επιτόπιας κατανάλωσης εμφάνισε σημάδια κόπωσης. Παρά τις πιέσεις στην εστίαση, η εταιρεία κατέγραψε διψήφια ανάπτυξη τόσο στο on-trade όσο και στο off-trade, αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού και τη στροφή των καταναλωτών προς premium ποτά.

Κινητήρια δύναμη των πωλήσεων παραμένει το Aperol, το οποίο επωφελείται από τη συνεχιζόμενη δημοτικότητα του Aperol Spritz στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η tequila Espolon ενισχύει την παρουσία της εταιρείας σε κατηγορίες που εμφανίζουν αυξανόμενη απήχηση στους νεότερους καταναλωτές.

Το Ούζο 12 αντιπροσωπεύει περίπου το 29% του κύκλου εργασιών, κυρίως μέσω εξαγωγών προς αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Γερμανία.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και μηδενικός δανεισμός

Ο ισολογισμός της εταιρείας αποτυπώνει επίσης ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 28,24 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 44,92 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διατηρήθηκαν στα 5,94 εκατ. ευρώ, παρά την καταβολή προκαταβολής μερίσματος 2,5 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η εταιρεία λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό, χρηματοδοτώντας τις επενδύσεις της αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια.

Μέρισμα 6 εκατ. ευρώ στη μητρική

Η διοίκηση προτείνει διανομή μερίσματος 6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 20,26 ευρώ ανά μετοχή. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή κεφαλαίου προς τη μητρική μετά από μια περίοδο επενδύσεων.

Το 2024 δεν είχε διανεμηθεί μέρισμα, καθώς η εταιρεία βρισκόταν σε φάση αναδιοργάνωσης. Η νέα διανομή αποτελεί ένδειξη ότι η ελληνική θυγατρική έχει πλέον περάσει σε φάση ωρίμανσης και παραγωγής πλεονάζουσας ρευστότητας.

Θετικές επιδόσεις σε σχέση με τον όμιλο

Σε επίπεδο ομίλου, η Davide Campari-Milano N.V. καταγράφει πιο συγκρατημένη ανάπτυξη. Στο εννεάμηνο του 2025 οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2,28 δισ. ευρώ με οργανική αύξηση 1,5%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 629 εκατ. ευρώ.

Στην περιοχή EMEA οι επιδόσεις εμφανίζουν διαφοροποιήσεις, με πιέσεις σε μεγάλες αγορές όπως η Ιταλία και η Γερμανία. Αντίθετα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις αγορές με ανάπτυξη 6%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Στόχος η περαιτέρω ανάπτυξη το 2026

Η διοίκηση της Campari Hellas θέτει ως βασικό στόχο τη συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Βελισκιώτη, η στρατηγική του ομίλου αντιμετωπίζει την Ελλάδα όχι απλώς ως αγορά πωλήσεων αλλά ως προορισμό εμπειριών.

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, βελτιωμένα περιθώρια και μηδενικό δανεισμό, η εταιρεία εισέρχεται στο 2026 με θετικές προοπτικές, στηριζόμενη τόσο στην πορεία της ελληνικής οικονομίας όσο και στη δυναμική του τουρισμού.

