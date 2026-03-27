Με το εμπόριο να αρχίζει πλέον να έχει ρόλο “κομπάρσου”, οι μεγάλοι άξονες του κέντρου της Αθήνας και ειδικά η οδός Σταδίου, αλλάζουν σταδιακά χαρακτήρα κι εξελίσσονται με γοργό ρυθμό στην έδρα των νέων διοικήσεων και γραφείων των μεγάλων τραπεζικών ομίλων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αντανακλά την στρατηγική απόφαση των μεγάλων τραπεζών να επενδύσουν στρατηγικά στην αγορά εμβληματικών ακινήτων, αλλά και την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιρίων τους, προκειμένου να στεγάσουν τα νέα τους γραφεία. Στόχος είναι η ενίσχυση των ισολογισμών με ακίνητα υψηλής και διαχρονικής αξίας, η μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά και η δημιουργία σημαντικών συνεργιών, μέσω της συγκέντρωσης των περισσότερων τμημάτων και υπηρεσιών τους σε ένα κοινό σημείο.

Η πρόσφατη κίνηση της Alpha Bank να δημιουργήσει ένα κεντρικό “πόλο” για την φιλοξενία του μεγαλύτερου μέρους των γραφείων της ασφαλώς ξεχωρίζει, καθώς περιλαμβάνει και την αξιοποίηση ιδιόκτητων ακινήτων, αλλά και την εξαγορά νέων, προκειμένου να γίνει η απαιτούμενη ενοποίηση. Στην πράξη θα πρόκειται για ένα ενιαίο συγκρότημα λειτουργικά διασυνδεδεμένων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 50.000 τ.μ.. Όπως εξηγεί στο capital.gr, ο κ. Ιωάννης Γκάνος, επικεφαλής της Alpha Real Estate Services, ο όμιλος της Alpha Bank θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο συγκρότημα γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. “Θα πρόκειται για ένα Π που ξεκινάει από την Πανεπιστημίου και φτάνει μέχρι την Πλατεία Κοραή και την Σταδίου”.

Το νέο συγκρότημα περιλαμβάνει σειρά εμβληματικών κτιρίων που αναπτύσσονται μεταξύ των οδών Κοραή, Σταδίου, Πεσμαζόγλου και Πανεπιστημίου, συγκεντρώνοντας σε έναν ενιαίο χώρο την εμπειρία, τη γνώση και τη στρατηγική προοπτική της Τράπεζας. Στο Alpha Bank Campus προβλέπεται να εργάζονται περίπου 2.150 άτομα, δημιουργώντας ένα ενιαίο, σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό οικοσύστημα στο κέντρο της πόλης.

Η Alpha Bank είχε ήδη στον σχεδιασμό της να αξιοποιήσει το εμβληματικό κτίριο της οδού Σταδίου 40, έργο του αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη, αφαιρώντας το από το χαρτοφυλάκιο του Project Skyline. Σήμερα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από τα εγκαίνια του “Κτιρίου Διοικήσεως” από τον Γιάννη Κωστόπουλο, το κτίριο ανανεώνεται εκ βάθρων προκειμένου να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες της τράπεζας, ενώ είναι χαρακτηριστικό πρόκειται να πιστοποιηθεί για κατά τα περιβαλλοντικά πρότυπα LEED Gold και WELL Gold.

Παράλληλα, η Alpha Bank ολοκλήρωσε την απόκτηση του εμβληματικού ακινήτου επί της οδού Σταδίου 38 στην Αθήνα, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία Yoda Plc του ομίλου Παπαλέκα, ενισχύοντας τη συγκρότηση του ενιαίου χρηματοοικονομικού της κόμβου στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το διατηρητέο κτίριο, έργο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Ισηγόνη και πρώην Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας Αθηνών, αποτελεί εμβληματικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής ιστορίας της χώρας.

Αντίστοιχα, και η Τράπεζα Πειραιώς δημιουργεί στην Σταδίου τα νέα της κεντρικά γραφεία, που θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες από την Dimand, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Για τον σκοπό αυτό, αποκτήθηκε το πρώην κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής, στη συμβολή της Κοραή με την Σταδίου. Το κτίριο είναι συνολικής επιφάνειας 14.500 τ.μ. Με βάση τον σχεδιασμό, πρόκειται να ανακατασκευαστεί εξ ολοκλήρου και να μετατραπεί σε ένα “πράσινο” κτίριο γραφείων, πιστοποιημένο κατά LEED Gold, ενώ οι ισόγειοι χώροι, αναμένεται να αξιοποιηθούν ως εμπορικά καταστήματα. Η επένδυση αυτή υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι κινήσεις του ομίλου Eurobank στην οδό Σταδίου. Προς το τέλος του 2023, ο όμιλος προχώρησε στην απόκτηση του εμβληματικού κτιρίου “Αθηναίον Μέλαθρον“, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη. Πρόκειται για μια επένδυση που υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 50 εκατ. ευρώ. Πωλητές ήταν η οικογένεια Μπαμουτζαλί, από την Σαουδική Αραβία, που είχε αποκτήσει το υπεραιωνόβιο κτίριο κατά την δεκαετία του 1980. Το κτίριο αυτό πρόκειται να ανακατασκευαστεί και να αναβαθμιστεί ενεργειακά, προκειμένου να στεγαστούν σε αυτό διάφορες υπηρεσίες της τράπεζας.

Ήδη βέβαια, η ανώτατη διοίκηση της Eurobank στεγάζεται στο ιδιόκτητο Eurobank Headquarter, στο κτίριο της παλιάς Φοίνιξ Ασφαλιστική, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ομήρου και Σταδίου. Το ακίνητο των 4.500 τ.μ. είχε αποκτηθεί από την τότε Grivalia, με την προοπτική να αναβαθμιστεί και να εκμισθωθεί. Τελικά, προτιμήθηκε να αξιοποιηθεί για να στεγαστεί η διοίκηση του ομίλου κι αφού το ακίνητο έχει υποστεί μια ριζική αναβάθμιση, λειτουργική κι ενεργειακή.

Capital.gr