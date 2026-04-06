Σε τροχιά δικαστικής διερεύνησης έχει εισέλθει η εταιρεία εκμετάλλευσης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Market In, μετά την αστυνομική έφοδο που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά της γραφεία στα τέλη Ιανουαρίου 2026, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία της 20ής Δεκεμβρίου 2025 για πιθανή παράβαση των άρθρων 45 και 375 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν υπεξαίρεση από κοινού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 27ης Ιανουαρίου 2026, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων, μετέβησαν στα γραφεία της εταιρείας και προχώρησαν σε έρευνα και κατάσχεση υλικού.

Κατά την έφοδο κατασχέθηκαν USB stick, λογιστικά αρχεία για τις χρήσεις 2020-2024, αναλυτικά καθολικά λογαριασμών, ισοζύγια, καθώς και καταστάσεις πελατών, προμηθευτών και συναλλαγών, με τα δεδομένα να ανακτώνται από το εμπορικό σύστημα της εταιρείας.

Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τόσο ο προϊστάμενος λογιστηρίου όσο και ο μηχανογράφος της εταιρείας κατέθεσαν ότι η Market In δεν διατηρεί φορολογικά στοιχεία πριν από το 2020, ενώ και οι ενεργοί servers της εταιρείας διατηρούν δεδομένα μόνο από το 2020 και μετά. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δυσχεραίνει την πλήρη ανασύνθεση της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης για παλαιότερα έτη, στα οποία ενδέχεται να τοποθετούνται τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Στις 20 Μαρτίου 2026, ενώπιον της προανακρίτριας του 7ου Ειδικού Προανακριτικού Τμήματος Αθηνών, διορίστηκε δικαστική οικονομική πραγματογνώμονας, η οποία παρέλαβε αντίγραφα της δικογραφίας και το κατασχεθέν USB stick, με στόχο τη διενέργεια ανεξάρτητης εξέτασης.

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται η οικογενειακή διαμάχη που ξέσπασε μετά τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας, Θωμά Ράμμου, το 2021. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών έχει πλέον εξελιχθεί σε πολυεπίπεδη δικαστική σύγκρουση.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος Ευλαμπία Ράμμου, η οποία ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών, και από την άλλη η αδελφή της Μαργαρίτα Ράμμου, μειοψηφούσα μέτοχος με ποσοστό 29,54% στη Market In Ακινήτων.

Η τρέχουσα έρευνα δεν είναι η μόνη ανοιχτή υπόθεση. Σε προγενέστερο στάδιο έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος της Ευλαμπίας Ράμμου για απιστία κατ’ εξακολούθηση, με εκτιμώμενη ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με την απόκτηση τεσσάρων ακινήτων στις 4 Νοεμβρίου 2020, τα οποία, κατά την κατηγορία, αποκτήθηκαν για ίδιο όφελος με χρήση κεφαλαίων της εταιρείας.

Η ένταση αποτυπώθηκε και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Market In Ακινήτων στις 18 Φεβρουαρίου 2026, η οποία κατέληξε σε πλήρες αδιέξοδο. Η μειοψηφία έκανε λόγο για «ελλιπείς, σαθρές και προσχηματικές» απαντήσεις, κατηγορώντας τη διοίκηση για «οικονομική απαξίωση της εταιρείας», ενώ η πλειοψηφία αντέτεινε ότι δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκαν τα ενοίκια των ιδιόκτητων ακινήτων που μισθώνονται στην εμπορική θυγατρική, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τις σημαντικές μεταβολές στην αγορά λόγω πληθωρισμού. Η μειοψηφία ζήτησε έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή, υποστηρίζοντας ότι η εύλογη αξία μίσθωσης ενδέχεται να είναι πολλαπλάσια των σημερινών επιπέδων. Η απάντηση της πλειοψηφίας, ότι η εταιρεία διαθέτει στελέχη που γνωρίζουν την αγορά, αμφισβητήθηκε, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν ότι η Market In Ακινήτων δεν διέθετε εργαζομένους το 2024.

Παράλληλα, ζητήθηκε πλήρης αποτύπωση ενδοομιλικών συναλλαγών άνω των 50.000 ευρώ από το 2016 μέχρι σήμερα, σε μια κίνηση που η μειοψηφία αντιμετωπίζει ως ουσιαστικό άνοιγμα των οικονομικών φακέλων της τελευταίας δεκαετίας.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, η εταιρεία εμφάνισε λογιστικές ζημίες ύψους 139.323 ευρώ για το 2024, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη ζημιογόνο χρήση, γεγονός που δεν επιτρέπει τη διανομή μερίσματος. Ωστόσο, οι ετήσιες αποσβέσεις ύψους 494.891 ευρώ λειτουργούν ως μη ταμειακό κόστος, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παραμένουν θετικές, στα 98.836 ευρώ. Η μειοψηφία φέρεται να θεωρεί ότι αυτή η λογιστική εικόνα δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα επιλογών.

Εντός του 2024, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από 5,5 εκατ. ευρώ σε 5,85 εκατ. ευρώ, με εισροή 352.209 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού κατευθύνθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία, στην αγορά γηπέδου αξίας 290.361 ευρώ στη Λεωφόρο Λαυρίου, όμορου με το MEC Παιανίας, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα αναξιοποίητο.

Η Market In Ακινήτων αποτελεί τη μητρική εταιρεία ενός ομίλου με δίκτυο άνω των 260 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 418,9 εκατ. ευρώ για το 2024, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 1,19 εκατ. ευρώ από 1,49 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας πτώση περίπου 20%.

Capital.gr