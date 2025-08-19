Η Ελληνική Τράπεζα με ανακοίνωσε μείωση του επιτοκίου αναφοράς από 1,42% σε 1,18%, με ισχύ από τις 18 Αυγούστου 2025, επηρεάζοντας όλα τα βασικά επιτόκια της με μήνυμα προς τους πελάτες της.

Πώς διαμορφώνονται τα νέα επιτόκια

Με βάση την ανακοίνωση της τράπεζας:

Βασικό επιτόκιο : από 4,18% σε 3,94%

: από 4,18% σε Επιχειρηματικά δάνεια : από 3,18% σε 2,94%

: από 3,18% σε Παρατραβήγματα επιχειρήσεων : από 3,18% σε 2,94%

: από 3,18% σε Στεγαστικά δάνεια : από 2,58% σε 2,34%

: από 2,58% σε Στεγαστικά δάνεια συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο : από 3,43% σε 3,19%

: από 3,43% σε Κύριο βασικό επιτόκιο: από 1,42% σε 1,18%

Η μείωση αφορά επίσης τα βασικά επιτόκια που είχαν καθοριστεί από την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και τα TideY επιτόκια (πιστωτικές διευκολύνσεις από τη Gordian Holdings Ltd), τα οποία μειώνονται κατά 0,24%.

Επηρεαζόμενοι πελάτες

Η αλλαγή καλύπτει όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις που τιμολογούνται με τα νέα επιτόκια, καθώς και εκείνες που έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα από την πρώην ΣΚΤ και την Gordian. Ωστόσο, η τράπεζα διευκρινίζει ότι:

Ορισμένα δάνεια με λήξασα ημερομηνία τελευταίας δόσης δεν επηρεάζονται.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κατώτατο επιτοκιακό όριο (floor) , η μείωση δεν εφαρμόζεται αυτόματα.

, η μείωση δεν εφαρμόζεται αυτόματα. Οι πελάτες με ειδικές διευθετήσεις τιμολόγησης θα πρέπει να ανατρέχουν στους όρους των συμφωνιών τους.

Η Ελληνική Τράπεζα καλεί τους πελάτες να συμβουλευτούν τους όρους των πιστωτικών τους συμφωνιών ή να απευθυνθούν στα καταστήματά της για διευκρινίσεις.