Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε τον διορισμό της Αιμιλίας Πιστρίκα ως νέας Επικεφαλής του Γραφείου του στη Λευκωσία, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Η κα Πιστρίκα διαδέχεται τον Αντώνη Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στη μεταβατική περίοδο, μετά τα εγκαίνια του νέου γραφείου τον περασμένο Νοέμβριο από την Πρόεδρο της ΕΤΕπ, Nadia Calviño.

Συντονισμός δράσεων και στρατηγικών έργων

Στη νέα της θέση, η κα Πιστρίκα θα συντονίζει τις δράσεις του Ομίλου ΕΤΕπ για την υποστήριξη μετασχηματιστικών έργων σε ολόκληρη την Κύπρο και θα εκπροσωπεί τον Όμιλο σε θεσμικές εκδηλώσεις.

Όπως δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αναλαμβάνω Επικεφαλής του Γραφείου του Ομίλου ΕΤΕπ στην Κύπρο. Η μόνιμη παρουσία μας στη χώρα θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε στρατηγικές επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, την εκπαίδευση, τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και τη διαχείριση των υδάτων, τομείς προτεραιότητας για την Κύπρο».

Πολυετής εμπειρία και διεθνής τεχνογνωσία

Η Αιμιλία Πιστρίκα διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στα κεντρικά γραφεία της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο. Είναι πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στη χρηματοδότηση έργων για το κλίμα και στη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς, ενώ συμμετείχε στην υλοποίηση έργων για την υδατική ασφάλεια και τη Γαλάζια Οικονομία στην Κύπρο.

Πριν από την ένταξή της στην ΕΤΕπ, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε έργα άρδευσης στην Αφρική, χρηματοδοτούμενα από την Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το ΕΜΠ σε συνεργασία με το Delft University, καθώς και μεταπτυχιακού από το Imperial College London.

Ενίσχυση της παρουσίας της ΕΤΕπ στην Κύπρο

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Κυριάκος Κακουρής, δήλωσε: