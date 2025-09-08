Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από κοινού με τη Συντονιστική Επιτροπή Λεμεσού-Πάφου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου σας προσκαλούν σε Εκπαιδευτικό Καθαρισμό Παραλίας. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πεντακώμου, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής και το Let’s do it Cyprus στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού. Ελάτε να καθαρίσουμε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κύπρου. Να φέρετε μαζί σας και τα παιδιά σας έτσι ώστε να εμπνευστούν από μικρή ηλικία και να νοιάζονται για το περιβάλλον.

Ημερομηνία: Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Τοποθεσία: Παραλία Ακτή του Κυβερνήτη Λεμεσός

Σημείο συνάντησης: Faros-Angelos, Ακτή του Κυβερνήτη (Γρίβα Διγενή 5, Ακτή Κυβερνήτη 4528, Πεντάκωμο, Λεμεσός )

Ώρα: 10.00 π.μ έως 12.55 μ.μ

Θα εκδοθεί και θα δοθεί Πιστοποιητικό Επιτυχίας σε όλους τους συμμετέχοντες, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά (CPD 3 unverifiable units).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διεξαχθεί διαδραστικό σεμινάριο αναφορικά με την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και σεμινάριο πρώτων βοηθειών και κανόνων ασφάλειας στην παραλία από Ναυαγοσώστες και Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών. Επίσης θα διεξαχθεί σεμινάριο για ορθή ανακύκλωση και διαχωρισμό αποβλήτων. Η όμορφη εκδήλωση θα συνδυαστεί και με χορό/γυμναστική (προαιρετικά).

Θα παρασχεθούν γάντια, σακούλια σκυβάλων/ ανακύκλωσης, νερά, χυμοί, πίτσα, σάντουιτς, φρούτα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Για δωρεάν εγγραφή παρακαλώ όπως αναφερθείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Λεπτομέρειες Σεμιναρίων – Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) (Cyprus)

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ όπως τηλεφωνήσετε στο 22870030.