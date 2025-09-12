Η εταιρεία έχει εγγραφεί στο μητρώο μελών της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)

Η Bioland Promithia, μέλος της Bioland Energy Group Ltd, μίας από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κύπρο, ανακοινώνει την εγγραφή της στο μητρώο μελών της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), η οποία τίθεται σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2025. Η έναρξη της ΑΑΗ σηματοδοτεί ένα νέο και κομβικό κεφάλαιο για την ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από περισσότερες επιλογές παρόχων, διαφάνεια τιμών και ισχυρότερη στροφή προς την πράσινη ενέργεια.

Εν όψει το οροσήμου του ερχόμενου Οκτωβρίου, η Bioland Promithia εκφράζει την πλήρη ετοιμότητά της να προσφέρει ανταγωνιστικά προγράμματα προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, που απευθύνονται στις ανάγκες τόσο επιχειρήσεων και βιομηχανιών όσο και οικιακών καταναλωτών. Τα πλάνα της παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στη Λάρνακα από την Eptagon Group, μητρική των δύο εταιρειών ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Bioland Promithia θα προσφέρει προγράμματα για οικιακούς και εταιρικούς καταναλωτές, με ευελιξία τριών ζωνών (ημέρας, απογεύματος και νύχτας) αναλόγως του ενεργειακού προφίλ του εκάστοτε πελάτη. Στόχος, η προσφορά, λύσεων και επιλογών ηλεκτροδότησης με συμφέρουσες διατιμήσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του καταναλωτή.

Σε δήλωσή του στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο CEO της Bioland Energy Group, κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης, τόνισε ότι το επικείμενο άνοιγμα της ΑΑΗ αποτελεί ορόσημο για τα ενεργειακά δρώμενα του τόπου και ένα καθοριστικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και ανταγωνιστικού ενεργειακού περιβάλλοντος. «Είμαστε πανέτοιμοι να εισέλθουμε στο νέο καθεστώς, προσφέροντας συμφέρουσες λύσεις για το σύνολο των καταναλωτών. Οι γνώσεις και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τη δραστηριοποίησή μας εδώ και τέσσερα χρόνια εντός του πλαισίου της Δοκιμαστικής Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και το μεγάλο χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών που έχουν ήδη συμβληθεί μαζί μας, αποτελούν για εμάς τα καλύτερα εχέγγυα για αυτό το νέο αποφασιστικό βήμα. Όραμά μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στην μείωση των διατιμήσεων ρεύματος στην Κύπρο κατά τουλάχιστον 30% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προς όφελος των καταναλωτών», τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Μετρώντας αισίως δεκατέσσερα χρόνια επιτυχούς παρουσίας στον τομέα των ΑΠΕ και αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία των στελεχών της και τις επενδύσεις της στην Έρευνα και την Καινοτομία (R&D) στον κλάδο, η Bioland Energy δημιουργεί λύσεις που μειώνουν το ενεργειακό κόστος και ενισχύουν τη βιωσιμότητα. Ο Όμιλος αξιοποιεί την παραγόμενη πράσινη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάρκα που διαχειρίζεται, παρέχοντας, τα τελευταία χρόνια, ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρηματικούς καταναλωτές, στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Στο πελατολόγιό της ήδη περιλαμβάνονται μεγάλα και γνωστά ονόματα του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου, απ’ όλο το φάσμα της οικονομίας του τόπου – επιχειρήσεις οι οποίες επωφελούνται από τις ελκυστικές διατιμήσεις που προσφέρει η Bioland, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος.