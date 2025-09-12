Η ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, δημιουργώντας τη νέα και δυναμική Eurobank Limited, μια ισχυρή και σύγχρονη τράπεζα που συνδυάζει την τοπική εμπειρία με την τεχνογνωσία και τα υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης του Ομίλου Eurobank.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε μια σειρά από απτές, αλλά και ψηφιακές αλλαγές που αναβαθμίζουν άμεσα την τραπεζική εμπειρία. Ταυτόχρονα, μέγιστη προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ομαλή και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση, χωρίς καμία ταλαιπωρία και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά του πελάτη.

Τι έχει ήδη αλλάξει

Έχουν γίνει εμφανείς οι πρώτες επεμβάσεις στα καταστήματα: Νέες επιγραφές και οπτική εναρμόνιση στην εξωτερική παρουσία, τόσο στο κτήριο διοίκησης της Τράπεζας στην είσοδο της Λευκωσίας, όσο και στα καταστήματα και στα επιχειρηματικά κέντρα. Υπολογίζεται ότι στον επόμενο μήνα θα έχουν αλλάξει οι επιγραφές στα καταστήματα σε όλες τις πόλεις.

Συνολικά 15 καταστήματα λειτουργούν ως Branch in Branch εξυπηρετώντας τους πελάτες που διατηρούν λογαριασμούς και στις δύο τράπεζες. Πρόκειται για 8 καταστήματα της Eurobank Κύπρου και 7 καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας, μέχρι την ολική ενοποίηση του δικτύου καταστημάτων.

Οι ΑΤΜ, η ιστοσελίδα της Τράπεζας (Eurobank.cy), τα ψηφιακά κανάλια (Online Banking και Mobile App), καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα του οργανισμού ξεκίνησαν να παίρνουν τη νέα τους εμφάνιση.

Όλα τα έντυπα στα καταστήματα και η αλληλογραφία με τους πελάτες έχουν ανανεωθεί με νέο λογότυπο και σχεδιασμό.

Μεταφορές χωρίς χρέωση

Ιδιαίτερα θετικό για τους πελάτες είναι ότι πλέον, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της Eurobank και της Ελληνικής Τράπεζας εκτελούνται χωρίς χρέωση (εφόσον δεν απαιτείται μετατροπή συναλλάγματος), με ημερομηνία αξίας ίδιας ημέρας, και μέσω της καταλληλότερης μεθόδου αποστολής (SEPA ή SWIFT).

Τι παραμένει σταθερό

Για τους πελάτες των δύο τραπεζών η καθημερινότητα όσον αφορά τις συναλλαγές και τη λειτουργία των λογαριασμών τους παραμένει αμετάβλητη. Οι λογαριασμοί και οι αριθμοί IBAN δεν αλλάζουν. Οι κάρτες, χρεωστικές και πιστωτικές, παραμένουν σε ισχύ, μαζί με τα PIN και τους κωδικούς πρόσβασης στα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας. Οι πάγιες εντολές, τα εμβάσματα, και οι όροι των υφιστάμενων λογαριασμών εξακολουθούν να ισχύουν, χωρίς διαφοροποιήσεις. Επιπλέον, οι πελάτες εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από το ίδιο κατάστημα και τον προσωπικό τους λειτουργό, ενώ όλα τα συμβόλαια, οι συμφωνημένοι όροι των προϊόντων καθώς και οι θυρίδες ασφαλείας παραμένουν ενεργά.

Σε επόμενη φάση θα ξεκινήσει και η αντικατάσταση των καρτών με νέες, που θα φέρουν το λογότυπο της Eurobank. Οι πελάτες θα λάβουν σχετική ενημέρωση και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια μέχρι τότε. Παράλληλα, η αλλαγή της επωνυμίας προχωρά σταδιακά, με την υιοθέτηση της ονομασίας Eurobank σε όλα τα έγγραφα, τα ψηφιακά περιβάλλοντα και τις επιγραφές των καταστημάτων.

Περισσότερα για τους πελάτες

Αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της Τράπεζας είναι να διασφαλιστεί η σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες σε κάθε στάδιο της εξέλιξής της. Η συγχώνευση δεν συνεπάγεται μόνο αλλαγή επωνυμίας. Διανοίγει και νέες δυνατότητες: πρόσβαση σε πιο διευρυμένα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, καινοτόμες λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις, αλλά και ενισχυμένα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης. Η τεχνογνωσία του Ομίλου Eurobank φέρνει πιο ανταγωνιστικά προγράμματα και γρήγορες, ευέλικτες τραπεζικές λύσεις, πάντα με προτεραιότητα στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη.