Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος φιλοξένησε στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2025 το 22ο EMCIS. Ερευνητές και επαγγελματίες των Πληροφοριακών Συστημάτων αντάλλαξαν γνώση σε θεματικές που κάλυψαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Μεγάλα Δεδομένα μέχρι την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, την Ασφάλεια Πληροφοριών και τα Blockchain. Το EMCIS ξεκίνησε το 2004 από την ερευνητική ομάδα ISEing του Brunel University και έχει καθιερωθεί ως διεθνής πλατφόρμα συνεργασίας στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ξεχώρισε η κεντρική ομιλία του Καθηγητή Ηρόδοτου Ηροδότου με θέμα «Hyper-Distributed Intelligent Computing in the Cloud-Edge-IoT Continuum». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το βιομηχανικό πάνελ «Autonomous Futures: Architecting Trust, Intelligence, and Resilience Across the Algorithmic Frontier» με ομιλητές από JetBrains, Grant Thornton και BeepXtra.

Οι συνεδρίες κάλυψαν τεχνολογικές, οργανωτικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων. Παρουσιάστηκαν εργασίες σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Μεγάλα Δεδομένα και Μηχανική Μάθηση, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Blockchain, Ψηφιακές Υπηρεσίες και Κοινωνικά Δίκτυα, Πράσινο IT, Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα Πληροφοριών, καθώς και νέες τεχνολογίες στην αστυνόμευση και την ασφάλεια. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο εργαστήρια, το «myAutoML for AI Assisted Data Mining and Systematic Literature Review» και το «Immersive Journalism» με επίδειξη 360°. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με θετικά σχόλια και γόνιμες συζητήσεις για επόμενες συνεργασίες.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Έλενα Κακουλλή, Chair του συνεδρίου, δήλωσε:

«Ως Chair του EMCIS 2025, αποτέλεσε για εμένα ιδιαίτερη τιμή να συντονίσω ένα συνέδριο που έφερε κοντά κορυφαίους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Η υψηλή ποιότητα των παρουσιάσεων και ο ουσιαστικός διάλογος που αναπτύχθηκε ανέδειξαν τον καίριο ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων ως μοχλού καινοτομίας, ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η φιλοξενία του EMCIS 2025 στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην ακαδημαϊκή αριστεία, την έρευνα αιχμής και την προώθηση συνεργασιών που οδηγούν σε υπεύθυνες τεχνολογικές λύσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.»

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος επενδύει στην έρευνα και στις ψηφιακές δεξιότητες με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Το συνέδριο EMCIS συνδέεται άμεσα με το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, το οποίο καλύπτει πεδία όπως Big Data, Internet of Things, Blockchain και Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Μέσα από εργαστήρια, πιλοτικά έργα με φορείς της αγοράς, διαλέξεις και ερευνητικές συνεργασίες, οι φοιτητές αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που τους προετοιμάζουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.