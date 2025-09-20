Η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτομεία είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει την ουγγρική γαλακτοβιομηχανία Alfoldi Tej Kft, μια εταιρεία με περισσότερους από 700 εργαζόμενους, η οποία επεξεργάζεται περίπου 270 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος ετησίως αλλά εμφανίζει ζημιές από το 2021.

Η συμφωνία είχε εγκριθεί από τους μετόχους της ουγγρικής εταιρείας, ωστόσο η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν μπλόκαρε τη συναλλαγή στο πλαίσιο του ελέγχου ξένων άμεσων επενδύσεων, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Η Βουδαπέστη αιτιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι μια ξένη εξαγορά σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαγωγή του νωπού γάλακτος εκτός Ουγγαρίας και σε αύξηση των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων στο εσωτερικό. Η Alfoldi Tej θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ουγγρική αγορά, αφού καλύπτει περίπου το 20% της εγχώριας παραγωγής νωπού γάλακτος. INS