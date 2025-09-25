Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέβαλε σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2025, €50 εκ. σε μετρητά για το Γ’ τρίμηνο 2025, στο πλαίσιο αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας προς το Κράτος. Με τη νέα δόση, η συνολική αποπληρωμή από το 2018 διαμορφώνεται σε €1,66 δισ., εκ των οποίων €1,62 δισ. σε μετρητά, €30 εκ. για το Σχέδιο “Ενοίκιο Έναντι Δόσης” και €10 εκ. σε άλλες αποπληρωμές. Η εταιρεία διατηρεί ταμειακό απόθεμα €90 εκ. για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου.

Χρηματοοικονομική εικόνα Α’ εξαμήνου 2025

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Δ.Σ. Λάμπρο Παπαδόπουλο, τα αποτελέσματα ήταν μικτά: οι λύσεις αναδιάρθρωσης/ανάκτησης αυξήθηκαν 13% σε €321 εκ., ενώ οι ταμειακές εισροές υποχώρησαν 23% σε €162 εκ., με βελτίωση στο Β’ τρίμηνο και προσδοκία επιτάχυνσης στο Β’ εξάμηνο 2025.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Α’ εξαμήνου ανήλθαν σε €5,83 δισ. ονομαστική αξία (ή €4,3 δισ. εξαιρουμένων τόκων), περιλαμβάνοντας μετρητά/ρευστά €199 εκ., ακίνητα €372 εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €669 εκ. Ο στόχος του επιχειρηματικού πλάνου παραμένει η πλήρης αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας €3,5 δισ.

Ταμειακές ροές και δαπάνες

Οι τακτικές ταμειακές εισροές Α’ εξαμήνου ήταν €161,5 εκ. (-22,9% ετήσια), ή -15,7% εξαιρουμένων €17,7 εκ. του 2024 από κτήριο υψηλής αξίας. Οι σωρευτικές εισροές από 1/9/2018 έως 30/6/2025 ανήλθαν σε €2,726 δισ., με εισπράξεις από χορηγήσεις/ακίνητα €2,635 δισ. (32,7% της αρχικής ονομαστικής αξίας €8,051 δισ.). Οι λειτουργικές και διαχειριστικές δαπάνες μειώθηκαν σε €48,6 εκ. (-13,7%).

Σχέδιο ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’

Έχουν εγκριθεί 680 αιτήσεις και έχουν αποκτηθεί 254 κατοικίες· η μέχρι σήμερα δαπάνη ανέρχεται σε €30 εκ.. Έως το τέλος του έτους αναμένεται απόκτηση 400 κατοικιών και 800–900 εγκρίσεις, με το Σχέδιο να παραμένει εντός του αναθεωρημένου πλάνου για 1.600 εγκρίσεις. Περίπου 900 αιτήσεις βρίσκονται σε τεχνική αξιολόγηση, με καθυστερήσεις στην προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων από δανειολήπτες και ΕΟΑ.

Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (APS) με Ελληνική Τράπεζα

Μετά την προκαταρκτική συμφωνία του Απριλίου 2025 για τερματισμό του APS και επαναγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, η συναλλαγή προχωρά και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές 2026. Η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG COMP) δόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Η συμβατική αξία περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο ήταν €1,117 δισ. στις 31/3/2025 (από €2,608 δισ. στην αρχή, -57%), ενώ η τιμή αναφοράς ήταν €840 εκ. (από €2,271 δισ., -63%). Έχουν υποβληθεί απαιτήσεις €103,3 εκ. (1/9/2018–31/3/2025) και καθαρές πληρωμές €102,7 εκ. έως 30/9/2024. Με την τελική συμφωνία, οι απαιτήσεις μετά τις 30/9/2024 θα ακυρωθούν. Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ανήλθαν σωρευτικά έως 31/12/2024 σε €45,1 εκ..

Νέο Σχέδιο Πρόωρης Εξόφλησης Ενήμερων Δανείων

Η εκστρατεία που εξαγγέλθηκε τον Ιούλιο 2025 καταγράφει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση, προσφέροντας σημαντική έκπτωση στο υπόλοιπο δανείου για πλήρη εξόφληση. Το Σχέδιο παραμένει σε ισχύ έως το τέλος του έτους και στηρίζει την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου.