Για την Grant Thornton Κύπρου, το να προσφέρεις στην κοινωνία δεν είναι απλώς μια πράξη ευθύνης, είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Κάθε χρόνο, οι GT in the Community Days μας δίνουν την ευκαιρία να αφιερώσουμε χρόνο, δημιουργικότητα και φροντίδα σε συνανθρώπους μας. Μικρές πράξεις καλοσύνης μετατρέπονται σε κύματα αλλαγής, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα μία από τις βασικές μας προτεραιότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: το ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Φέτος, συνεργαστήκαμε με τρεις ξεχωριστούς οργανισμούς που με αφοσίωση και αγάπη εμπλουτίζουν την καθημερινότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες:

SEANA (Λευκωσία): Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, που εδώ και δεκαετίες προσφέρει ολιστική στήριξη σε ενήλικες με σοβαρές νοητικές αναπηρίες, μέσα από ημερήσια κέντρα και εξειδικευμένες θεραπείες.

Κέντρο Παιδικής Ανάπτυξης «Το Άλμα» – Ίδρυμα Θεοτόκος (Λεμεσός): Παρέχει προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία, καθώς και νηπιαγωγείο ένταξης που ενισχύει τις κοινωνικές και αυτοεξυπηρετικές δεξιότητες των παιδιών.

Δικαίωμα Ελπίδας (Λάρνακα): Ένα ημερήσιο κέντρο που αγκαλιάζει ενήλικες με αναπηρίες, προσφέροντας προγράμματα ανάπτυξης και θεραπείας όπως γυμναστική, μουσική, χοροθεραπεία, υδροθεραπεία και δημιουργική απασχόληση.

Για άλλη μια χρονιά, οι άνθρωποι της Grant Thornton Κύπρου συμμετείχαν σε δραστηριότητες που κυμάνθηκαν από εργαστήρια μουσικής, χορού και τέχνης μέχρι διαδραστικό παιχνίδι και σύντομες εξορμήσεις. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, αναδείχθηκε ο πυρήνας αυτής της πρωτοβουλίας που είναι να δημιουργούμε γέφυρες ενσυναίσθησης, αποδοχής και χαράς.

«Οι φετινές GT in the Community Days ήταν μια πραγματικά αποκαλυπτική εμπειρία,» δήλωσε η Μάρλεν Κοιλανιώτου Πατζηνάκου, ESG Champion στη Grant Thornton Κύπρου. «Ήρθαμε σε επαφή με μια αθέατη πλευρά της κοινωνίας, που μας προκάλεσε να σκεφτούμε όχι μόνο τις ξεχωριστές ικανότητες, αλλά και τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες. Τα χαμόγελα, η ζεστασιά και η αγάπη που δεχτήκαμε από αυτούς και τους φροντιστές τους μάς έδωσαν δύναμη και έμπνευση να συνεχίσουμε, υπενθυμίζοντάς μας πόσα πράγματα θεωρούμε δεδομένα και πόσο σημαντικό είναι να ζούμε με ευγνωμοσύνη, καλοσύνη και σεβασμό.»

«Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αφοσίωση των επαγγελματιών που εργάζονται στα κέντρα αυτά. Το έργο τους ξεπερνά την απλή έννοια της φροντίδας – δημιουργεί ευκαιρίες, αξιοπρέπεια και ελπίδα. Νιώθω, ταυτόχρονα, μεγάλη περηφάνια για τους δικούς μας ανθρώπους που συμμετείχαν με τόση ανοιχτότητα και ενσυναίσθηση. Είτε μέσα από το παιχνίδι, την τέχνη, τη μουσική ή απλώς μοιραζόμενοι μια στιγμή ουσιαστικής επαφής, απέδειξαν ότι όταν δίνουμε τον χρόνο μας με αληθινό ενδιαφέρον, μπορούμε να ενισχύσουμε τις σπουδαίες προσπάθειες εκείνων που αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό το έργο. Μαζί, δημιουργούμε τον αντίκτυπο που έχει πραγματικά αξία.»

Με τις GT in the Community Days, η Grant Thornton Κύπρου επιβεβαιώνει έμπρακτα την πεποίθησή της ότι οι επιχειρήσεις δεν συμβάλλουν μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού – επενδύοντας στη σύνδεση, την αποδοχή και την ανθεκτικότητα.

Για να παρακολουθήσετε τον αντίκτυπο και τις συνεισφορές της Grant Thornton στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο, αναζητήστε το hashtag #GTInTheCommunity στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.