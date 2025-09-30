Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανταποκρινόμενο στο αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή από τις εταιρείες, ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής με κρατικό περίπτερο σε εκθέσεις τεχνολογίας, καινοτομίας και ναυτιλίας για το έτος 2026 παρατείνεται μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΕΕΒ ανακοίνωσε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 την έναρξη της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής με κρατικό περίπτερο, μέσω του «Σχέδιου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis”, στις ακόλουθες εκθέσεις:

1. GITEX GLOBAL 2026 – η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τεχνολογίας και πληροφορικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις 7 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2026.

2. BEYOND 2026 – έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας,η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ελλάδα, από τις 17 μέχρι τις 19 Ιουνίου 2026, και

3. SMM HAMBURG 2026 – εξειδικευμένη έκθεση υπηρεσιών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία (Shipbuilding, Machinery and Marine Technology), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο, Γερμανία, από την 1 μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Επέκταση δικαιώματος συμμετοχής

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στους τομείς δραστηριοποίησης των δικαιούχων του υπό αναφορά Σχεδίου χορηγιών έχει προστεθεί ο στατιστικός κώδικας οικονομικής δραστηριότητας “C 33.15 – Repair and maintenance of ships and boats”, με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aναθ. 2, της ΕΕ. Η προσθήκη του στατιστικού κωδικού για τις επισκευές και συντηρήσεις πλοίων και σκαφών, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εκπροσώπηση της Κύπρου σε εξειδικευμένες διεθνείς εκθέσεις, να προωθήσει τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία της χώρας και να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Υποβολή αιτήσεων

Η Αίτηση Συμμετοχής και ο Ενημερωτικός Οδηγός, παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: «Προκήρυξη Σχεδίου για συμμετοχή σε εκθέσεις υπηρεσιών με κρατικό περίπτερο για το έτος 2026».

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier μέχρι τις 10/10/2025 .

Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά τις 10/10/2025 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία Εμπορίου, του ΥΕΕΒ.