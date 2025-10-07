Τρία νέα πρόσωπα αναμένεται να έχουν ρόλο στον Σύνδεσμο Τραπεζών: ο νέος γενικός διευθυντής, ο νέος πρόεδρος και ο νέος αντιπρόεδρος και ήδη, για την πρώτη θέση φαίνεται με όσα ακούγονται στην αγορά να υπάρχει έντονο τραπεζικό παρασκήνιο.

Οι δυο μεγάλες συστημικές τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου και Eurobank Ltd, εκτιμάται ότι θα είναι οι ρυθμιστές για την εκλογή του νέου γενικού διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών, καθώς είναι οι δυο από τα δέκα μέλη του Συνδέσμου που έχουν και τις περισσότερες ψήφους για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Μέχρι όμως να ληφθεί η απόφαση, το παρασκήνιο της ονοματολογίας αυξάνεται, για το ποιος θα είναι ο διάδοχος του Μιχάλη Καμμά, ο οποίος υπηρέτησε τον Σύνδεσμο 32 χρόνια, εκ των οποίων τα 19 ως γενικός διευθυντής (μετά την αφυπηρέτηση του Γιώργου Χατζηαναστασίου). Η θητεία του κ. Καμμά λήγει τέλος του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελευθέρου, ο κ. Καμμάς έχει υποδείξει προς τα μέλη του Συνδέσμου για τη θέση του γενικού διευθυντή τον ανώτερο διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών Μιχάλη Κρονίδη, ο οποίος εργάζεται από τον Μάιο του 2006 μέχρι σήμερα. Διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των θεμάτων της τραπεζικής εποπτείας, του κανονιστικού πλαισίου και της διαχείρισης κινδύνων.

Αυτή η εκλογή δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση, γιατί εκτός από τον κ. Κρονίδη υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου να προκηρύξει την θέση. Έτσι, εκτός από τον κ. Κρονίδη, η λίστα των υποψηφίων που αξιολογήθηκε περιλαμβάνει τον Κυριάκο Ιορδάνους, γενικό διευθυντή του ΣΕΛΚ, τον Γιάννο Κουκουλαρίδη και τον Μάριο Σκανδάλη, διευθυντή διεύθυνσης συμμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου.

Οι πληροφορίες που δίνονται από το περιεχόμενο της προκήρυξης της θέσης είναι ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι για πέντε χρόνια, ενώ δεν γίνεται αναφορά για τις ετήσιες απολαβές, παρά μόνο σημειώνεται ότι προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων.

Με βάση το καταστατικό του Συνδέσμου, ο γενικός διευθυντής, ο οποίος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, κάνει συστάσεις και εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και διαχειρίζεται τις καθημερινές διοικητικές δραστηριότητες του Συνδέσμου.

Αυτό που έγινε μέχρι τώρα, είναι ότι οι τέσσερις υποψήφιοι έχουν περάσει από αξιολόγηση τριμελούς επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν ο Χάρης Πουαγκαρέ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, ο Χάρης Χαμπάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εurobank Ltd και ο Αριστείδης Βουράκης, πρόεδρος του Συνδέσμου και διευθύνων σύμβουλος της Astrobank, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Astrobank από την Alpha Bank Κύπρου αναλαμβάνει νέος CEO της Aegean Baltic Bank.

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο Αντώνης Ρούβας, πρόσωπο το οποίο αναμένεται να αλλάξει μετά τη δημιουργία της Eurobank Ltd, καθώς εκπροσωπούσε την Ελληνική Τράπεζα.

Το επόμενο ερώτημα είναι πότε θα ανακοινωθούν οι αλλαγές. Η επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου είναι στις 9 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φιλελεύθερου δεν υπάρχει – τουλάχιστον προς το παρόν – στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθεί η εκλογή νέου γενικού διευθυντή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση αν τα μέλη του Συνδέσμου κληθούν να διορίσουν έναν εκ των τεσσάρων υποψηφίων που είχαν επιλεγεί στο πλαίσιο της τελικής διαδικασίας των συνεντεύξεων. Ωστόσο, αυτό που αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί είναι ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου και το νέο διοικητικό συμβούλιο.

Να αναφέρουμε ότι ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1969 ως συντονιστικό όργανο των τραπεζών – μελών. Το 1999 προχώρησε στην αναβάθμιση και ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών του και κατέστη επίσημα η φωνή του εγχώριου τραπεζικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνει και αναλύει θέματα τραπεζικής πρακτικής και καθορίζει κοινές θέσεις εκ μέρους των μελών του.