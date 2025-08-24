Οι τράπεζες γενικότερα και ορισμένες πολιτικές τους ειδικότερα, όπως είναι μεταξύ άλλων οι χρεώσεις προς τους πελάτες, η εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και οι αυξομειώσεις των επιτοκίων, ανέκαθεν αποτελούσαν αγαπημένο θέμα των βουλευτών. Όχι άδικα σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, ένεκα της φύσης των εργασιών τους, αποτελούν πυλώνα που επηρεάζει την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, στόχο κριτικής από βουλευτές και κόμματα.

Επομένως, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, αρκετά θέματα αναμένεται να βρεθούν για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της συζήτησης των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πόσο μάλλον τώρα, που βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και τέτοιας φύσεως θέματα θα τραβήξουν την προσοχή αρκετών συμπολιτών μας, οι οποίοι επηρεάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τις εκάστοτε πολιτικές των τραπεζών. Την ίδια ώρα πάντως, οι τράπεζες προχωρούν σε ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της σχέσης τους με καταναλωτές, δανειολήπτες και επιχειρήσεις.

Πρόσβαση σε μετρητά

Αναλυτικότερα, όπως πληροφορούμαστε, αναμένεται ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα επανέλθουν 4-5 θέματα, τα οποία είτε ήδη συζητούνται και βρίσκονται σε εξέλιξη ή ακόμα και άλλα, των οποίων η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο λόγω της «δημοφιλίας» τους, δεν αποκλείεται να βρεθούν και πάλι στο προσκήνιο. Ειδικότερα: (1) Το ζήτημα της πρόσβασης σε μετρητά, απόρροια του κλεισίματος αριθμού καταστημάτων των τραπεζών, συζητείται εδώ και καιρό σε διάφορα επίπεδα και αναμένεται να επανέλθει τόσο στην Επιτροπή Εμπορίου, όσο και στα πλαίσια του διαλόγου που διεξάγεται μεταξύ Συνδέσμου Τραπεζών και συνδέσμων των ατόμων τρίτης ηλικίας. Σημειώνεται πως επί τούτου, οι τράπεζες έχουν αποστείλει στην Επιτροπή Εμπορίου τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, ενώ ταυτόχρονα, προχωρούν σε αύξηση των ΑΤΜ σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όσο και στην αύξηση των σημείων cashback, τα οποία αυξάνονται σημαντικά χρόνο με το χρόνο. Επί τούτου, σύμφωνα και με προ ημερών ρεπορτάζ του «Φ», το αμέσως επόμενο διάστημα, οι τράπεζες, σε συνεργασία με την JCC θα προχωρήσουν στην τοποθέτηση πρόσθετων 3-4 ΑΤΜ σε σημεία τα οποία παρουσιάζονται ανάγκες.

Πρόσθετα, υπάρχει η εναλλακτική επιλογή των σημείων cashback, όπου σε επιχειρήσεις λιανικής όπως υπεραγορές, φούρνους περίπτερα, πρατήρια καυσίμων και άλλα σημεία, υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης μετρητών μέχρι €100 ανά συναλλαγή. Πριν από δύο χρόνια υπήρχαν μόλις 40 τέτοια σημεία cashback σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ σήμερα λειτουργούν 451 σημεία. Όπως πληροφορούμαστε, στόχος, μέσα στα επόμενα δυο χρόνια, είναι τα συγκεκριμένα σημεία να φτάσουν τα 700.

Φορολόγηση τραπεζών

(2) Φορολόγηση τραπεζών. Το θέμα έχει τεθεί κατά καιρούς στο τραπέζι – κυρίως από το ΑΚΕΛ – με διάφορες αφορμές. Είτε στα πλαίσια της «φορολόγησης των υπερκερδών» των τραπεζών, ή ευρύτερα των υπερκερδών των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε ακόμα και στα πλαίσια της ακρίβειας, ή της ανόδου των επιτοκίων. Ωστόσο, η κυβέρνηση ήταν ξεκάθαρη ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοια απόφαση. Πρόκειται όμως για ένα θέμα, το οποίο όπως γίνεται αντιληπτό, βρίσκει ανταπόκριση σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και ως εκ τούτου πιθανότατα θα επανέλθει στη δημόσια συζήτηση και ως εκ τούτου στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του ΑΚΕΛ για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών είχε απορριφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής